Stjernens rene følelsesudbrud, fortalte alt om betydningen af Danmarks historiske sejr i Oslo

Nogle sportstjerner er kendt for en særlig, velkoordineret jubelscene. Noget, der er gennemtænkt. Kontrolleret. Et personligt varemærke, der kan efterlignes af unge drømmere verden over, når de selv scorer et mål.

Sådan en jubelscene leverede Nikolaj Ehlers ikke, da han lukkede kampen mod Norge med sin scoring til 2-0. Ehlers’ brøl, udstrakte arme og fine jubelhop på skøjterne var det stik modsatte.

Ren, ærlig og fuldstændig ukontrolleret, ligesom kammeraterne fra hans kæde var, da de overfaldte ham på isen.