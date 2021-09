Tokyo fik afviklet legene, men uden den planlagte samfundsgevinst

Da de olympiske og paralympiske lege første gang blev holdt i Tokyo i 1964, fik begge begivenheder stor indvirkning i Japan.

Ud over at de var et show for at fortælle hele verden, at Japan var blevet et helt andet Japan end det land, Vesten havde ført blodig krig imod to årtier tidligere, var de olympiske lege startskuddet til et massivt fremstød for breddeidræt og idrætsundervisning i Japans skoler, ligesom de paralympiske lege var et gennembrud for handikappedes synlighed i det japanske hverdagsliv.