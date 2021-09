Triumf: Ronaldo scorer to gange i forrygende comeback for Manchester United

Fodbold. Ville Cristiano Ronaldo lørdag få comeback på Old Trafford for Manchester United mod Newcastle? Det var det store spørgsmål i en række britiske medier, men den 36-årige portugiser var, naturligvis, med fra start, og efter en pause på 12 år gav United-fans angrebsstjernen en stor velkomst. Det kvitterede Ronaldo for med en scoring til 1-0 kort før pausen, der skabte ekstase. Men Newcastles Javier Manquillo udlignede, og der bredte sig en nervøs stemning på stadion. Hvem dukkede så op? Tja, Ronaldo bankede med venstre ben bolden i kassen til 2-1, og Old Trafford eksploderede. Bruno Fernandes og Jesse Lingard lukkede opgøret til en overbevisende sejr på 4-1.

Blandt de andre lørdagskampe ligaen kan nævnes, at Brentford med den danske cheftræner Thomas Frank måtte finde sig i et første sæsonnederlag, da holdet på hjemmebane tabte 0-1 til Brighton, og at bundholdet Arsenal omsider fik scoret og vandt 1-0 over et andet bundhold, oprykkerne fra Norwich.

Håndbold. GOG fortsætter uden pointtab i mændenes liga, men topholdet måtte lørdag som ventet slide hårdt for sejren i storkampen mod Bjerringbro-Silkeborg (BSH). Sydfynboerne vandt 31-30 efter en tæt afslutning, hvor de midtjyske gæster ellers havde kæmpet sig tilbage fra en dårlig første halvleg. Mens de to medaljekandidater rev og flåede i hinanden på Sydfyn, havde Aalborgs danmarksmestre ingen problemer med at tage to point, da de var på besøg i Nordsjælland. Her vandt nordjyderne 33-26 over de pointløse oprykkere. GOG og Skjern topper rækken med seks point efter tre kampe. Aalborg følger efter med to point færre.

Cykling. Efter sølvmedaljen på torsdagens enkeltstart ved europamesterskaberne i den norditalienske by Trento, hvor hun blev besejret af schweizeren Marlen Reusser, tilkæmpede den 34-årige hollænder Ellen van Dijk sig pladsen øverst på podiet, da det gjaldt det 107 km lange linjeløb. Det skete efter en imponerende opvisning i de tempokvaliteter, der blandt andet har indbragt hende fire EM-titler i enkeltstart, ligesom hun i 2013 blev verdensmester i disciplinen. Med lidt over 20 km tilbage sagde Ellen van Dijk, der til daglig kører for Trek-Segafredo, farvel til den sidste af sine ledsagere i en lang offensiv, italieneren Soraya Paladin, og hun fuldendte sit soloridt med at passere målstregen 1.18 min foran den nærmeste forfølgergruppe, hvor tyskeren Liane Lippert og litaueren Rasa Leleivyte sikrede sig henholdsvis sølv og bronze.

Fodbold. Wessam Abou Ali er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt efter sit kollaps på banen i kampen mellem Vendsyssel FF og Lyngby lørdag eftermiddag. På klubbens Facebook-side skriver Vendsyssel, at læge Jeppe Nygaard har »... aflagt rapport« til begge hold efter at have været med Abou Ali i ambulancen. »Han faldt om med krampeanfald. Vi holdt øje med vejrtrækningen og puls, som var til stede under hele forløbet. Efter en otte minutters tid kom ambulancen. I ambulancen kom han til sig selv, og på sygehuset var han ved fuld bevidsthed og kunne selv gå fra båren til sengen. Nu undersøger de ham, og han er stabil og har det til trods for omstændighederne godt«, lyder det.

Foto: Anders Kjærbye/©Anders Kjærbye Her ses Wessam Abou Ali (th.) i en tidligere kamp for det danske U17-landshold.

Der var spillet en time af kampen i den næstbedste række, da Wessam Abou Ali pludselig lå på græsset nær midterlinjen. Både læger og hjertestarter blev tilkaldt, mens med- og modspillere dannede en ring om den kollapsede spiller. Da ambulancen var kørt afsted med den 22-årige angriber, valgte kampens dommer at afblæse kampen. Det er endnu ikke besluttet, hvornår den skal færdigspilles.

Motorsport. Valtteri Bottas (Mercedes) kan sætte tre point ind på sæsonkontoen, efter at finnen var bedst i lørdagens sprintkvalifikation på Monza-banen i Italien. Trods sejren kommer han dog ikke til at starte i pole position i søndagens grandprix. Som straf for et motorskift må Bottas finde sig i en startposition bagest i feltet. I stedet starter Max Verstappen forrest og bliver samtidig belønnet med to point for sin andenplads i kvalifikationen. Daniel Ricciardo blev nummer tre og tager et enkelt point. Lewis Hamilton må nøjes med fjerde startposition. Briten kæmper en indædt kamp med Verstappen om førstepladsen i det samlede regnskab, og med lørdagens resultat udbygger Verstappen sit forspring fra tre til fem point.

Fodbold. Mainz vinder lørdag 2-0 over Hoffenheim i den tyske Bundesliga. Danske Marcus Ingvartsen scorede i sin debut, da han var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt ved 2-0-træfferen. Dortmund besejrer Leverkusen med 4-3 i et opgør, hvor den norske målmaskine Erling Braut Haaland scorer to gange.

Cykling. Efter at den franske verdensmester Julian Alaphilippe foreløbig er blevet den lille i dysten mod englænderen Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) og belgieren Wout van Aert (Jumbo-Visma) i dysten om de øverste pladser i det samlede klassement i Tour of Britain, satsede det belgiske storhold Deceuninck-Quick Step på næstsidste dags 194,8 km fra Hawick til Edinburgh maksimalt på etapetriumfen. Og med både belgieren Yves Lampaert og italieneren Davide Ballerini med i det afgørende seksmands udbrud gav den taktik succes. Lampaert skilte sig på de sidste kilometer ud sammen med amerikaneren Matteo Jorgensen (Movistar) og englænderen Matthew Gibson (Ribble), og i spurten besejrede Lampaert rivalerne med et par længder til Deceuninck-Quick Steps sæsonsejr nr. 55. Hayter bevarede førertrøjen med 4 sekunders forspring til van Aert og 21 og 35 til Alaphilippe og dennes danske holdkammerat Mikkel Frølich Honoré på de næste pladser.

Fodbold. Lørdagens tidlige kamp i Premier Leagues 4. runde stod mellem Crystal Palace med Joachim Andersen i forsvaret og Tottenham med Pierre-Emile Højbjerg på midtbanen. Det var en kamp mellem et hjemmehold uden sejre hidtil og så rækkens tophold med maksimumpoint efter de første tre runder. Palace-manager Patrick Vieira havde lagt en meget fysisk stil, og det fik hans hold overtaget på. Tottenham var under hårdt pres i første halvleg, og det fortsatte efter pausen, hvor forsvarer Japhet Tanganga blev udvist. Herefter scorede Wilfried Zaha (straffe) og indskiftede Odsonne Edouard, to gange, til en overbevisende 3-0-sejr.

Fodbold. Den svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic vil fjerne sig fra offentlighedens søgelys, når han en dag stopper karrieren. Det fortæller den 39-årige svensker ifølge NTB i et interview med magasinet France Football. AC Milan-angriberen kommer samtidig ind på, at det skræmmer ham at skulle stoppe. »Den dag, du stopper med at spille, så vågner du op om morgenen og siger til dig selv; hvad gør jeg nu? Du er ikke længere programmeret til at gøre det samme hver dag. Du åbner et nyt kapitel i livet. Og det skræmmer mig«, siger Zlatan Ibrahimovic, der runder 40 år i oktober.

Den målfarlige svensker ved endnu ikke, hvad han vil kaste sig over, når det er slut med fodbold på topplan. »Jeg er ikke der endnu, hvor jeg vil tænke på det«, siger han. En ting er den store angriber, der har repræsenteret flere af Europas største klubber, dog sikker på. »Efter karrieren vil jeg forsvinde. Når du har levet i den her verden, så længe som jeg har gjort, så ved du hvad, du er gået igennem mentalt og fysisk. Så jeg vil forsvinde og nyde livet«, siger Zlatan Ibrahimovic.

FAKTA Zlatan Ibrahimovic og hans klubber 1999-2001 Malmö FF

2001-2004 Ajax Amsterdam

2004-2006 Juventus

2006-2009 Inter

2009-2011 Barcelona

2010-2011 AC Milan (udlån)

2011-2012 AC Milan

2012-2016 Paris Saint-Germain

2016-2017 Manchester United

2017-2018 Manchester United

2018-2019 LA Galaxy

2020-? AC Milan Svenskeren har også spillet 118 landskampe, hvor han har scoret 62 mål Vis mere





Fodbold. Den tyske forsvarer Jérôme Boateng blev tidligere på ugen kendt skyldig i et overfald på sin ekskæreste. Samtidig besluttede retten i München at tildele den 33-årige Lyon-spiller en bøde på 13,4 millioner kroner. Sagen har samtidig forværret forholdet til storebroren Kevin-Prince Boateng, der spiller i Hertha Berlin. »Min brors handlinger er forkastelige, og jeg vil ikke have noget med ham at gøre«, siger den et år ældre storebror til avisen Bild. »Jeg har allerede brudt med Jérôme, og det er længe siden, at vi har haft kontakt«. Jérôme Boateng, der har nægtet sig skyldig i voldssagen og overvejer at anke dommen, var i 2014 med til at vinde VM-guld med Tysklands landshold.

Tennis. Egentlig var der visse svaghedstegn i optakten til US Open, for Novak Djokovic fik f.eks. en uventet hård mental nedtur under OL i Tokyo. Men snakken i tennisverdenen gik videre om serberens muligheder for at score en ægte Grand Slam, altså sejr i alle fire grand slam-turneringer samme år.