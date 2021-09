Tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen er død efter at være blevet påkørt af bil under træningstur

Den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen er død efter at have været involveret i en trafikulykke i Belgien, hvor han var nede for at dække VM i landevejscykling. Det oplyser TV 2, hvor Chris Anker Sørensen i flere år har arbejdet som cykelkommentator og -ekspert.

»Det er med stor sorg, jeg har fået meddelelsen om, at vores gode kollega Chris Anker Sørensen er død. Chris Anker Sørensen var i Belgien til VM i cykling. I dag, lørdag, var han ude at cykle og blev påkørt af en bil, og han døde senere af sine kvæstelser. Vores tanker og dybe medfølelse går til Chris Anker Sørensens familie«, siger sportschef på TV 2 Sport Frederik Lauesen til TV 2’s hjemmeside.

Han blev 37 år gammel og efterlader sig sin kone og to børn. Hans familie er blevet orienteret via politiet i Belgien og Danmark, lyder det. TV 2 oplyser desuden, at stationens medarbejdere i Belgien er blevet tilbudt krisehjælp, og at de selv kan beslutte, hvorvidt de ønsker at blive i Belgien til cykel-VM eller tage hjem.

Chris Anker Sørensen kørte som professionel cykelryttere i adskillige år for Bjarne Riis’ hold, der i de år både hed CSC, Saxo Bank og Tinkoff-Saxo. Han gjorde sig især i bjergene, og tog i løbet af sin karriere fem professionelle sejre, herunder en etapesejr i Giro d’Italia og et dansk mesterskab i landevejscykling. Derudover blev det også til en samlet 14.-plads i Touren i 2012 og en 12.-plads i Vuelta a Espana i 2011.

Blå bog Chris Anker Sørensen Alder: 37 år (død 18. september 2021). Fødested: Hammel, Danmark. Civilstand: Gift og far til to døtre. Cykelkarriere som professionel: 2007-2015: Tinkoff-Saxo.

2016: Fortuneo-Vital Concept.

2017-2018: Riwal. Største resultater: Dansk mester i linjeløb (2015).

Etapesejr i Giro d’Italia (2010).

Etapesejr i Dauphiné Libéré (2008).

Samlet 14.-plads i Tour de France (2012). Tv-karriere: Cykelekspert på TV 2 2017-2021. Kilder: Procyclingstats.com, billedbladet.dk, tv2.dk og Ritzau. Vis mere

Chris Anker Sørensen nåede i alt 12 at køre grand tour-løb, herunder Tour de France fem gange. I 2017 og 2018 tørnede han ud for det danske Riwal-hold. Det var samtidig her, han indledte karrieren som tv-ekspert hos TV 2. I den rolle nåede han yderligere fem ture til Tour de France, inden en ulykke på en belgisk træningstur endte med at koste ham livet.

Ritzau