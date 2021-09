»Det er ubærligt at tænke på, at vi aldrig skal ses igen«

Nyheden om den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensens død har sendt chokbølger igennem danske cykelfans lørdag aften. Både ministre, cykelryttere og kolleger fra TV 2, hvor Chris Anker Sørensen var ansat som ekspertkommentator, udtrykker på sociale medier deres sorg over den 37-årige ekscykelrytters alt for tidlige død under en træningstur i Belgien, hvor han skulle have været med til at dække det forestående VM for TV 2 Sport.

Her er et udpluk: