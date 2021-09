Presset på Barcelona-træneren er støt stigende

Direkte sport i tv Tirsdag 21. september TV 2 Sport 10.20 Cykling: VM, enkeltstart, junior (k) 14.45 Cykling: VM, enkeltstart, junior (m) 20.00 Håndbold: Aarhus U-Odense (k) TV3 Sport 17.45 Fodbold: FC Helsingør-OB 20.45 Fodbold: Manchester C-Wycombe TV3 Max 20.45 Fodbold: Fulham-Leeds 6’eren 20.45 Fodbold: Norwich-Liverpool Eurosport 1 13.30 Cykling: Grand Prix de Denain Eurosport 2 20.45 Fodbold: Queens Park-Everton TV 2 Sport X 12.00 Tennis: J&T Banka Ostrava Open (k) 18.30 Fodbold: Bologna-Genoa 20.45 Fodbold: Fiorentina-Inter Vis mere

Fodbold. FC Barcelona fik lige akkurat et point i La Liga-hjemmekampen mandag aften mod Granada. Gæsterne kom foran ved Domingos Duarte tidligt i kampen og publikum på Camp Nou blev hold på pinebænken helt frem til 90. minut. Efter et massivt pres mod Granadas mål fik den indskiftede 17-årige midtbanespiller Gavi løftet bolden i en bue hen til Ronald Araujo, som headede bolden i mål til 1-1. Presset på Barcelona-træneren Ronald Koeman, der sendte forsvarsspilleren Gerard Pique ind som forreste angriber, voksede dermed. Koeman sagde efter kampen, at han ikke ville besvare spørgsmål vedrørende sin fremtid i klubben. En fyring ligger måske lige om hjørnet efter 8 point i de første fire kampe.

Fodbold. Efter mandagens 2-0-sejr i Silkeborg og 7 point i de seneste tre kampe ser de igen lysere på tingene i AGF. »Man må sige, at vi har fået vendt den dårlige start. Det pegede efter de første seks kampe ikke just i retning af, at vi lige skulle gå ud og tage syv point i tre kampe«, siger AGF-træner David Nielsen til Ritzau og tilføjer: »Jeg synes, vi har et hold nu, som er godt, og nu kommer vi til at spille med positivitet uanset hvad«.

Fodbold. Napoli er nyt tophold i den italienske Serie A efter en knusende 4-0-sejr på udebane mod Udinese. Jens Stryger Larsen spillede de første 72 minutter for Udinese mod Napoli, der er det eneste hold i Serie A med maksimumpoint, 12.

Amerikansk fodbold. NFL-spilleren Aaron Jones scorede fire touchdowns og spillede fremragende, da han med Green Bay Packers natten til tirsdag slog Detroit Lions 35-17. Efter kampen ærgrerede han sig over, at han mistede en helt særlig halskæde med et smykke med form som en football, der indeholdt aske fra Jones’ afdøde far. »Jeg scorede og faldt i endzone, så jeg må lede efter den. Vi bliver nødt til at finde den«, siger han følge Ritzau til AFP og tilføjer: »Han ville være glad. Han ville sige, at hvis jeg skulle miste halskæden, skulle det være i endzone«, siger Aaron Jones.

Tennis. Holger Rune er programsat til at spille tirsdag i de sene eftermiddagstimer ved ATP-turneringen i Metz i Frankrig, men modstanderen er endnu ukendt. Hans oprindelige modstander, australieren Alexei Popyrin, trak sig fra turneringen sent mandag aften.