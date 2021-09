Karakterbogen: Offensiv kvalitet - og en arbejdsløs uden for bedømmelse

Når det er unødvendigt at løse halvdelen af opgaven – de defensive udfordringer – er det umuligt at finde fælles grundlag for bedømmelsen af de individuelle præstationer på et landshold, der vinder 8-0 i en VM-kvalifikationskamp.

Derfor står de offensive kræfter indlysende stærkest i vurderingen af indsatsen mod Aserbajdsjan, mens det ganske enkelt er umuligt at give karakter til en arbejdsløs landsholdsspiller.