Jess Thorup efter choknederlaget: »Pivringe«

Det endte 3-0, da Nykøbing FC onsdag tog imod FC København i pokalturneringen.

Men selv om holdene altså spiller i forskellige rækker, så var det midterholdet fra 1. division og ikke et af Superligaens tophold, som sejrede med de overbevisende cifre.

FCK-træner Jess Thorup kalder holdets præstation for »pivringe«.

»Vi fik slet ikke sat os igennem fra start, og så forærede vi dem tidligt i kampen to mål, og så blev det bare svært derfra, for når vi præsterer, som vi gjorde, så er der ikke den store forskel på toppen af Superligaen og midten af 1. division«, siger Thorup på FCK’s hjemmeside.

FC København gik igennem sæsonens første 15 kampe på tværs af alle turneringer uden at tabe. Men de seneste to er nu endt med nederlag efter også at have tabt til guldrivalerne i Superligaen fra FC Midtjylland søndag.

» Det er sindssygt skuffende, for meget af det, vi har bygget op gennem de første 15 kampe som ubesejrede, det har vi smidt væk med vores præstationer i dag og i søndags«, siger Thorup.

Han og FCK får mulighed for at komme på rette spor igen, når FC Nordsjælland søndag venter i Superligaen.

ritzau