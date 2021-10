FCK-anfører står foran en lang pause

Fodbold. Søndag aften i det sene 3F Superliga-opgør mellem FCK og Viborg, pådrog FCK-anfører Carlos Zeca sig en korsbåndsskade. Han blev båret fra banen i store smerter, og skal igennem både en operation og en længere genoptræning. Et forløb der sandsynligvis kommer til at koste ham resten af sæsonen. »For Zecas vedkommende er det som bekendt en alvorlig skade, som kræver både en operation og et længere genoptræningsforløb. Derfor er det lige nu for tidligt at sætte tidsramme på hans retur til fodbold«, siger cheflæge Morten Boesen til FCK’s hjemmeside.

Carlos Zeca selv udtaler, at han føler sig i trygge hænder hos FCK’s sundhedsstab. »Det er et hårdt slag lige nu, men jeg ved, at alt bliver godt igen. Jeg ærgrer mig mest over, at jeg ikke kan hjælpe holdet, men vil støtte op så godt, jeg kan uden for banen«. FCK oplyser desuden, Rasmus Falk forventes ukampdygtig i yderligere 4-6 uger.

Tennis. Uden at spille er Clara Tauson for første gang i sin karriere at finde i top-50 på WTA’s verdensrangliste, hvor hun er hoppet ind på plads 49. Lige nu topper australske Ashleigh Barty verdensranglisten efterfulgt af Aryna Sabalenka og Karolina Pliskova på henholdsvis 2. og 3. pladsen.

Amerikansk fodbold. NFL-legenden Tom Brady satte natten til mandag dansk tid en utrolig rekord, da Tampa Bay Buccaneers besejrede New England Patriots i NFL med 19-17. Den 44-årige quarterback fra Tampa Bay blev således den spiller i NFL-historien, der har kastet for flest yards. Brady startede kampen med 80.291 yards på kontoen og nåede på vej mod sejren mod sin tidligere klub 269 yards, så rekorden han snuppede fra Drew Brees nu lyder på 80.560 yards.

Cykling. Nok lanceredes i weekenden det første Paris-Roubaix for kvinder, men der er endnu enorm lang vej til ligestilling mellem kønnene, når det handler om præmiepenge til aktørerne på de nordfranske brosten.

Foto: Francois Lo Presti/Ritzau Scanpix Lizzie Deignan med trofæet efter den første kvindelige udgave af Paris-Roubaix.

Således måtte lørdagens britiske vinder hos kvinderne Lizzie Deignan tage til takke med cirka 11.500 kr. for sin præstation, mens der var lige omkring 250.000 kr. til den italienske europamester Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) hos mændene. Deignans amerikanske arbejdsgiver Trek-Segafredo har imidlertid ifølge Eurosport besluttet at bidrage til britens præmiesum, så den når op på samme niveau som mændenes.

Fodbold. Jonas Wind erklærer sig skuffet over den måde hans far Per Wind er blevet fyret på i FC København. Wind-familien har dybe rødder i klubben og Per Wind har været i FCK-staben i mere end 20 år.

»Det har været hårdt. Ligesom min far er ked af det og skuffet, så er jeg det også. Det er min kære far og det påvirker mig, men jeg skal selvfølgelig også fokusere på spillet på banen. Det er mit job«, siger Jonas Wind til Ritzau og tilføjer: »Jeg vil ikke stå at lyve. Jeg synes godt, det kunne have været håndteret bedre. Han har været en loyal og dygtig medarbejder. Det er underligt at sige om sin egen far, men jeg ved, hvor meget han har betydet for klubben og truppen«. Per Wind og Football Operations Manager Mikael Antonsson blev fyret i sidste uge som led i en omstrukturering i klubben, men det er ifølge sportsdirektør Peter Christiansen planen, at duoen skal blive i klubben sæsonen ud.

Direkte sport i tv Mandag 4. oktober TV 2 Sport 14.55 Cykling: Coppa Bernocchi TV3 Sport 19.00 Fodbold: Esbjerg-HB Køge 21.15 Dart: World Grand Prix 02.10 Am. fodbold: LA Chargers-Las Vegas Eurosport 1 16.00 Cykling: Bernocchi Cup TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Girona-Almería

Fodbold. Ikke nok med at FC København måtte indkassere en 1-1-udligning i Parken mod Viborg i aftes, så måtte klubben også se anfører Carlos Zeca blive skadet. Den græske midtbanespiller er kendt som en hård hund, og derfor var det også ekstra alarmerende at se ham være i store smerter. »Når han først ligger og piber, så er der et eller andet galt, lad mig sige det sådan«, siger FCM-træner Jess Thorup til Ritzau.

Fodbold. Simon Kjær ankommer til landsholdssamlingen i blændende form. Danskeren havde godt styr på Atalantas store angriber Duvan Zapata, der først kom på måltavlen i slutfasen, da han reducerede til 1-3 på straffespark. Efterfølgende fik Atalanta, der havde Joakim Mæhle med i den første lille time, endnu en trøstemål, så det sluttede 2-3.

Golf. Nanna Koerstz Madsen røg fra 4. til 34. på sidste runde af LPGA-golfturneringen. Hun endte med at være ni slag dårligere end den franske vinder Celine Boutier.

Håndbold. Landstræner Jesper Jensen har udskiftet to spillere i den trup, der i denne uge skal få Danmark godt i gang i EM-kvalifikationen i kampe mod Østrig og Færøerne. Stregspiller Ida-Marie Dahl har brækket en lillefinger og er blevet erstattet af Maria Lykkegaard. Bagspiller Laura Damgaard er kaldt ind i stedet for Simone Petersen, som er ramt af en knæskade.