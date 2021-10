Dansk kvartet får en stærk start på EM-velodromen

Cykling. Med Rasmus Lund Pedersen som den eneste fra den olympiske sølvkvartet fik det danske 4 km forfølgelseshold en fin start på europamesterskaberne i den schweiziske by Grenchen. I den indledende tidskørsel noteredes Danmark med 3.53.476 minutter for den næstbedste tid blandt de ni deltagende nationer kun 78 tusindedele af et sekund langsommere end Schweiz, som havde en bedre spurt i sig end danskerne og altså sluttede i 3.53.398. Danmark, der foruden Rasmus Lund stillede med Matias Malmberg, Carl-Frederik Bévort og Tobias Aagaard Hansen, møder i en gentagelse af den olympiske finale, men altså med andre aktører, i morgen Italien, der kørte på 3.54.197. Schweiz skal op mod Rusland, og vinderne af de to heat kæmper om guld, mens taberne går ind i en pulje med seks andre nationer, hvoraf de to bedste dyster om bronze.

Direkte sport i tv Tirsdag 5. oktober TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Bjerringbro-Silkeborg og Skanderborg Aarhus (m) 20.30 Håndbold: Fredericia-MorsThy (m) TV3 Sport 20.00 Dart: World Grand Prix Eurosport 1 15.30 Cykling: Binche-Chimay-Binche 19.00 Banecykling: EM TV 2 Sport X 17.55 Banecykling: EM 20.30 Ishockey: SønderjyskE-Rögle

Fodbold. Jonas Thorsen kan kun lige gennemføre 500 meters kombineret gang og løb, så han har lang vej tilbage til at kunne spille fodbold i 1. division, men det er en kamp, den 31-årige AC Horsens-spiller ser frem til at tage. Han er nemlig lige blevet erklæret rask, efter at have været i kemobehandling for den testikelkræft, han ellers i første omgang var blevet opereret for.