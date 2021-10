Har dansk idræt tabt omklædningsrummet?

Ofte hører eller læser vi kun, at elitetræneren blev skiftet ud, fordi han ’tabte omklædningsrummet’.

Nu er det efter min mening dansk idræt generelt, der har tabt omklædningsrummet! Specielt på børne- og ungdomssiden, hvilket på sigt er en tikkende bombe under medlemstallet i det hele taget.

Jeg har altid været overbevist om, at den bedste måde at dyrke idræt på er at klæde om sammen, træne sammen, bade sammen og være sammen efter træningen for at evaluere træningen sammen med træneren eller sammen med kammeraterne.

Klubfølelse er at være sammen om at have det godt i træningsrummet, lære om demokratiet i en klub, den årlige generalforsamling, de demokratiske valg – alt dette skulle gerne gøre medlemmerne til bedre samfundsborgere. Det drejer sig først og fremmest om, at de skal de have det godt sammen og samtidig lære, at den eneste måde at blive bedre på er at tage hensyn til hinanden og udvikle sig sammen .

Spørgsmål til forældrene

Så ved jeg godt, at der er forskel på holdidrætterne og de individuelle idrætter. Det skræmmende for undertegnede lige nu er, at det for børn og unge kun handler om at blive kørt til træning og hentet igen, så snart træningen er færdig.

Enig – det kan der være mange årsager til!

Det kan også være spørgsmål, som forældrene stiller sig selv:

Skal mit barn ankomme til en klub, hvor der ikke er en voksen til at tage imod ham/hende?

Er han/hun bange for, at nogen vil stjæle hans/hendes tøj/sko?

Eller er han/hun bange for mobning?

Trygheden er vigtig

Hvad er hallens og klubbens ansvar? Hvordan sikrer de sig, at børnene har et trygt idrætsmiljø?

Har idrætten sovet i timen i iveren efter flere medlemmer gennem ansættelsen af utallige bevægelses- og rekrutteringskonsulenter, der ubevidst glemte det sociale i idrætssamværet?

Når børn og unge kommer til idrætten, har lederne og trænerne 100 procent ansvaret for trygheden. Men hvordan arbejdes der, som du ser det, i de danske klubber og foreninger?

Har DIF og DGI som hovedorganisationer tabt omklædningsrummet i deres stræben efter at skaffe nye medlemmer (læs: Bevæg dig for livet)? Har de to organisationer også på samme tid overset kernen i idrættens dna: fastholde medlemmerne?

Jeg synes det. Desværre!

Hvad synes du?

