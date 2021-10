1.200 indonesiske fans stormede banen, og så var Danmarks stjerne klar til at slås

Faktaboks

Danmark som vært

Thomas Cup: Turneringen blev stiftet af sir George Thomas, der med sine 21 britiske mesterskaber selv var en dygtig badmintonspiller. Turneringen blev spillet første gang i 1949.

Uber Cup: Det er en sej kvinde, der lægger navn til turneringen, som blev spillet for første gang i 1957. Elisabeth ’Betty’ Uber ville have en turnering ligesom mændene. Selv var hun tæt på uovervindelig, og hun præsterede at vinde All England 13 gange i sin aktive karriere.