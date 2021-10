SF-ordfører efterlyser initiativ til idrætsstrategi

SF-ordførerne Charlotte Broman Mølbæk og Karsten Hønge havde onsdag indkaldt kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til et åbent samråd.

På dagsordenen var, hvorvidt regeringen vil tage initiativ til at skabe en national idrætsstrategi, der skal være med til at klarlægge, hvordan Danmark og dansk sport fremover skal forholde sig til problemstillinger såsom deltagelse i fodbold-VM i Qatar. Det har flere aktører inden for topsport – blandt andre Dansk Boldspil-Union (DBU) – efterspurgt. Men Charlotte Broman Mølbæk, der er SF’s kulturordfører, blev ikke ret meget klogere, hvad angik samrådets omdrejningspunkt.

»Ministeren ville ikke svare på spørgsmålet. Jeg tror, jeg nåede at spørge fire gange. Hun kunne jo bare svare nej, men hun valgte at tale udenom, og det må jeg så antage betyder nej, så det er jeg absolut ikke tilfreds med«, siger Broman Mølbæk.

Hun mener ganske vist, at en eventuel idrætsstrategi skal være politisk støttet og ikke politisk styret. Men regeringen er ifølge SF-ordføreren nødt til at vise lederskab og facilitere udarbejdelsen af en idrætsstrategi, da der ofte er tale om problemstillinger, der rækker ud over sportens verden.

Kulturministeren gav på samrådet udtryk for, at det er sportens aktører, der bør føre pennen, for det er i de internationale sportsforbund, at beslutninger om eksempelvis at placere VM i Qatar bliver taget. Men ministeren og regeringen vil gerne bidrage til en eventuel strategi, lyder det.

Ros for at tage politisk ansvar

På samrådet kom det også frem, at Ane Halsboe-Jørgensen sammen med sine nordiske ministerkolleger arbejder på en fælleserklæring, der skal lægge pres på de internationale sportsforbund, så de fremover i større grad arbejder på at forbedre deres beslutningsprocesser. Håbet er at få flere europæiske lande med i erklæringen.

»Ministeren skal have ros for, at man har rykket på sig i forhold til at tage noget politisk ansvar og anerkende, at man ikke kan adskille sport og politik, men at det her også handler om udenrigspolitik«, siger Charlotte Broman Mølbæk.

Hun vil nu sammen med sine kolleger i Folketingets kulturudvalg forsøge at indkalde sportens aktører til en høring om emnet.

