Danmark satser på hjemmebane til Pernille Harder og co. ved EM i 2025

Direkte sport i tv Fredag 15. oktober TV 2 Sport 08.30 Badminton: Thomas Cup (m) 13.30 Badminton: Danmark-Indien (m) 19.00 Badminton: Uber Cup (k) semifinale TV3 Sport 19.00 Fodbold: Viborg-Silkeborg 21.30 Fodbold: West Bromwich-Birmingham 01.05 Ishockey: Philadelphia-Vancouver 04.05 Ishockey: Anaheim-Minnesota TV3 Max 20.30 Fodbold: Hoffenheim-FC Köln 22.30 Dart: EM Eurosport 1 12.45/19.45 Snooker: Northern Ireland Open Eurosport 2 23.00 Golf: CJ Cup TV 2 Sport X 20.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) Vis mere





Fodbold. Danmark, Norge, Sverige og Finland går efter at sikre sig værtskabet for kvindernes EM-slutrunde i 2025, oplyser DBU’s formand, Jesper Møller, efter et fællesmøde mellem de nordiske fodboldforbund. Tidligere har også Polen meddelt sin kandidatur til at arrangere slutrunden. Ansøgningsfristen er i august næste år, hvorefter Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil udpege værten i december 2022. I 2022 er der EM i England, mens VM i 2023 afvikles i Australien og New Zealand.