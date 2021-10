Lotte Friis føler sig blottet efter boguddrag om mobning

Den tidligere topsvømmer Lotte Friis føler sig »blottet og stillet til skue for hele Danmark«.

Det skriver Friis på Instagram mandag aften, efter at TV 2 søndag bragte et uddrag af Jeanette Ottesens selvbiografi ’Fri’.

I bogen skriver Ottesen blandt andet, at hun i mange år var med til at mobbe landsholdskollegaen Lotte Friis.

»Det kan være noget med, at hun har en stor numse, at hun ikke vejer det, hun skal, at hun er tyk, måden, hun svømmer på, tøjet, hun går i, eller svømmebrillerne, hun svømmer med. Lotte får specialdesignet sine svømmebriller, som virkelig ser sjove ud og er decideret grimme«, skriver Ottesen.

Ottesen er i dag ambassadør for en antimobningsorganisation, og Friis udtrykker i sit opslag på Instagram respekt for det faktum. Hun bryder sig til gengæld ikke om, at Ottesen har været detaljeret omkring mobningen.

»Men jeg er på intet tidspunkt blevet spurgt om, hvorvidt det er o.k., jeg er blevet brugt i hendes bog. Det er MIN historie at fortælle – ikke hendes«, skriver Lotte Friis.

Ottesen kontaktede i sidste uge Lotte Friis for at undskylde for mobningen, men hun fortalte ikke Friis om den detaljerede beskrivelse i bogen, hævder Friis.

»Jeanette har ved sit behov for at fortælle det, hun opfatter som den fulde historie, sørget for, at mine fremtidige børn, kolleger og alle andre for evigt kan læse historien om ’mobbeofferet’ Lotte Friis. Det synes jeg ikke er OK«, siger Friis.

Ottesen svarer mandag i TV 2-programmet Go’ Aften Live på Friis’ kritik.

» Jeg vil sige, at da jeg besluttede mig for at lave en selvbiografi, besluttede jeg mig for, at jeg ville være bundærlig, og det har jeg været. Når jeg beskriver en situation, er det også min historie. Jeg føler ikke, jeg går ind og tager Lottes historie og fortæller hendes historie«, siger Ottesen.

