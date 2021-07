Direktør i Dansk Svømmeunion: Det er håbløst gammeldags, at vi ikke har en barselsordning for danske topatleter

Svømning. Jeanette Ottesen mistede sin støtte fra Dansk Svømmeunion, da hun fortalte om sin graviditet. Hun måtte selv finansiere sin svømmekarriere, der sluttede ved bassinet i Tokyo. Men den slags historier skal være fortid. Det mener direktør i Dansk Svømmeunion, Merete Riisager, som vil have en barselsordning for danske topatleter på finansloven: »Det er håbløst gammeldags, at vi ikke har en barselsordning. Som topatlet kan man ikke være sikker på, at man har gode rammer, hvis man får et barn. Det skal løses«, siger hun og tilføjer:

»Det viser Jeanette Ottesens sag også med al tydelighed. Jeg vil gerne have, at næste gang, der er en svømmer, som bliver gravid, så har vi en ordning, man kan søge fra og føle sig tryg i«.

Merete Riisager understreger, at ordningen ikke kun skal være forbeholdt svømmere, og at den bør gælde fædre såvel som mødre.

Tennis. 18-årige Carlos Alcaraz fra Spanien har vundet sin første ATP-turnering i samme alder, som Rafael Nadal vandt sin første turnering tilbage i 2004. Den unge spanier vandt over rutinerede Richard Gasquet med 6-2, 6-2. Han var da også imponeret over talentet: »Han spiller helt utroligt. Han er kun 18 år, så han har selvfølgelig en stor fremtid foran sig. Jeg kunne simpelthen ikke spille på hans niveau og med samme intensitet«, lød det fra Gasquet. Carlos Alcaraz er nummer 73 i verden, mens Richard Gasquet er placeret som nummer 51.

Fodbold. Hobro har solgt tidligere superligatopscorer Pål Kirkevold til den norske klub Stabæk et halvt år før kontraktudløb. Den 30-årige spiller har været på kontrakt i Hobro i seks år, hvor han har spillet 134 kampe og scoret 43 mål.

E-sport. Det danske Counter-Strike-hold Astralis har købt 18-årige Philip ’Lucky’ Ewald for en unavngiven transfersum. Han tiltræder holdet 1. august: »Philip er en ung spiller, der længe har vist, at han indeholder et enormt potentiale. Han er uprøvet på allerhøjeste niveau, og det vil være at gøre både ham og holdet en bjørnetjeneste at sammenligne med det, vi tidligere har haft. Når det er sagt, så er han hentet for at spille, og vi har stor tiltro til, at han relativt hurtigt vil være i stand til at bibringe holdet nogle kvaliteter, der vil gøre holdet stærkere«, siger sportsdirektør Kasper Hvidt i pressemeddelelsen.

Fodbold. Andreas Maxsø er på vej væk fra Brøndby IF, og han får store roser med sig fra træner Niels Frederiksen: »Maxsø er en kæmpe god case for os. Vi har taget ham ind, da han skulle have gang i karrieren igen. Han har betydet ekstremt meget for os både som anfører på banen med sine kvaliteter, men også i omklædningsrummet og dagligdagen, fordi han er den ledertype, han er«. Brøndby har i forvejen sagt farvel til flere af mesterskabssæsonens bærende kræfter.

Fodbold. Viborg har fået en særdeles glimrende start i Superligaen. I første spillerunde fik Friis’ tropper kæmpet sig til en 2-1 sejr over FC Nordsjælland, mens de søndag fik hevet 1-1 hjem på Brøndby Stadion. Holdet har vist sig at være gode på dødbolde: »Det betyder meget for os, for vi er stærke på dem, og vi ved, at vi kan score sådan mod alle superligahold. Men det er kun en dimension i vores spil«, sagde Viborg-backen Christian Sørensen.

Fodbold. 23-årige Peter Vindahl Jensen føler sig klar til en højere hylde: » Jeg ved da, at der er noget interesse rundtomkring, og jeg har snakket med FCN om det, men det skal selvfølgelig passe for alle parter, og det har det ikke gjort indtil videre. Det kommer meget an på, hvilke muligheder der er og kommer. Det er klart, at hvis der kommer en stor klub og vil gøre mig til førstemålmand, og jeg synes, at det er det helt rettet, og FCN så siger nej, så vil jeg selvfølgelig være skuffet«, siger den tidligere U21-landsholdskeeper.