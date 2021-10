Ronaldo fuldender kæmpe United-comeback, og dansker scorer sit første mål på perfekt engelsk CL-aften

Fodbold. Premier League i almindelighed og Manchester United i særdeleshed blev rundens store vindere. United var nede 0-2 hjemme på Old Trafford mod Atalanta og Joakim Mæhle, men vandt efter en forrygende anden halvleg. Marcus Rashford reducerede, Harry Maguire udlignede og så sprang fænomenale Cristiano Ronaldo som så ofte før højere end alle de andre, da han pandede sejrsmålet i kassen i 81. minut med sin scoring nummer 137 i Champions League.

Dermed gav runden fyldt udbytte for de fire engelske klubber, der vandt sammenlagt 15-5 med Chelseas 4-0-sejr over Malmö FF. Andreas Christensen blev sæsonens første danske målscorer i turneringen, da han blev fremme efter et hjørnespark og helflugtede en aflevering fra Thiago Silva i mål til 1-0 og dermed scorede for første gang i 137 kampe for Chelsea. Lasse Nielsen fik en advarsel for at begå straffespark mod Romelu Lukaku, der kort efter måtte udgå en smertende ankel, mens Malmö FF’s anden dansker, anføreren Anders Christiansen, blev udskiftet efter 58 minutter, da Jorginho med sin anden scoring på straffespark havde gjort det til 4-0.

Svensk fodbold fik lidt opmuntring, da Dejan Kulusevski blev i 86. minut blev matchvinder for Juventus, der vandt 1-0 ude over Zenit St. Petersborg. Thomas Delaney spillede hele kampen for Sevilla, der spillede 0-0 ude mod Lille. Mens de tre andre tyske hold tabte, vandt Bayern München for tredje gang i træk, da det blev 4-0 ude over Benfica. Robert Lewandowski og Thomas Müller fik underkendt scoringer af VAR, inden Leroy Sané efter 70 med et direkte frispark satte Bayern i gang.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix 34-årige Gerard Piqué blev matchvinder for FC Barcelona.

Fodbold. Mens Barcelona for første gang i denne sæson fik scoret og vandt 1-0 over Dinamo Kijev i Champions League, tordner østrigske Salzburg som ubesejret mod avancement til ottendedelsfinalerne. Rasmus Nissen Kristensen fik efter et hjørnespark blokeret bolden hen til Noah Okafor til 2-1-scoringen, og den 21-årige schweizer stod også for målet til resultatet 3-1 mod Wolfsburg. 19-årige Karim Adeyemi scorede sit tredje mål i turneringen efter 124 sekunder, men Wolfsburg udlignede, da Lukas Nmecha pandede et hjørnespark i mål efter et kvarter. 18-årige Maurits Kjærgaard sad endnu en gang på bænken hos Salzburg, men han har stadig sin Champions League-debut til gode. 34-årige Gerard Piqué blev matchvinder i en kedelig Barcelona-kamp, da han kastede sig frem og bugserede et indlæg over stregen. Barcelona vandt 11-0 i hjørnespark, men havde især efter pausen svært ved at skabe målchancer.

Håndbold. Aalborg fik revanche for nederlaget tidligere på sæsonen, da den tidligere Champions League-vinder RK Vardar fra Nordmakedonien blev besejret 33-29 hjemme i Aalborg. Aron Palmarsson var den store oplevelse med 8 scoringer og adskillige frispilninger til stregen. Aalborg førte 16-13 efter en første halvleg, hvor den 38-årige russer Timur Dibirov scorede 9 af udeholdets mål, inden Aalborgmålmanden Simon Gade i anden halvleg fik bedre fat.

Foto: Natalia Kolesnikova/Ritzau Scanpix Han scorede ikke i sine første 5 kampe for Leicester, men nu har Patson Daka scoret 5 gange i de seneste 2 kampe - til manager Brendan Rodgers' store begejstring..

Fodbold. Leicester tillod sig at holde topscoreren Jaime Vardy på bænken, men Brendan Rodgars havde en aldeles glimrende substitut i Patson Daka, der scorede fire gange i 4-3-sejren ude over Spartak Moskva i Europa League. Spartak kom endda foran 2-0, men så scorede Patson Daka efter 45, 48, 54 og 79 minutter, inden Aleksandr Sobolev for anden gang passerede Kasper Schmeichel. Det var den 7. kamp for Leicester for den 23-zambiska angriber, der sidste sæson lavede 27 ligamål i 28 kampe Red Bull Salzburg, og i weekenden scorede for første gang i Premier League, da han gjorde det til 4-2 mod Manchester United. Leicester havde Jannik Vestergaard på bænken i de sidste 10 minutter.

Fodbold. 20. december vil Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på et stormøde præsentere planen for en ny kalender i international fodbold, oplyser Fifa’s præsident, Gianni Infantino, der erkender, at planerne om en VM-slutrunde hvert andet år har skabt utilfredshed specielt i Europa og Sydamerika. »Mit mål er at bringe alle sammen. Vi må stå sammen, fordi det handler om et globalt spil«, siger Infantino til dpa.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Trods sejr i første sæt tabte Line Kjærsfeldt til den 2.-seedede japaner, Akane Yamaguchi.

Badminton. 35 minutter tog det Viktor Axelsen at besejre en af sine træningspartnere fra Dubai, Loh Kean Yew fra Singapore, ved 1. runde af Denmark Open i Odense. 2.-seedede Axelsen vandt 21-19, 21-14 over nummer 38 på verdensranglisten og skal møde inderen Lakshya Sen i 2. runde. Hans-Kristian Vittinmghus havde fem sætbolde i andet sæt, men tabte 21-19, 23-21 til Darren Liew fra Malaysia. Line Kjærsfeldt vandt første sæt, men i sidste ende var den 2.-seedede japaner, Akane Yamaguchi, var i sidste ende for stærk for danskeren. Yamaguchi, der er