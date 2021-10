På bare ét år løftede 25-årige Helena sig ind i eliten: »Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville stå her«

Ved første øjekast forbinder man ikke Helena Rønnebæk med koldt metal og tunge vægte. Hun er ét stort smil, og det røde hår er sirligt bundet i hestehale. Kun træningstøjet afslører hendes fritidsbeskæftigelse.

Hun står centralt på gulvet i det grå kælderlokale i idrætshuset på Østerbro, hvor vægtløftningsklubben IK99 holder til. Hendes øjne er rettet mod vægtstangen, og selv om den vejer 90 kilo, får hun nærmest løftet til at se let ud.

Rundtomkring på betonvæggene hænger gamle fotografier af store, svedende mænd med vægtstænger over deres hoveder og blodsprængte øjne.

Fakta Vægtløftning Inden for vægtløftning opererer man med to discipliner: træk (snatch) og stød (clean and jerk). Træk er, når man løfter vægtstangen op over hovedet i én glidende bevægelse. Stød består af to bevægelser. Den første, hvor løfteren hiver stangen op på skuldrene, den anden, hvor stangen ender i strakte arme op over hovedet. Til konkurrencer får hver vægtløfter point. Pointsystemet regnes ud på baggrund af deltagernes claire, som er deltagernes vægt, i forhold til hvor mange kilo de løfter. Vis mere

Det er dog langtfra mænd, man tæller flest af i lokalet. Det er kvinderne, der er i overtal. Og en af dem er altså 25-årige Helena Rønnebæk – Danmarks ottendebedste løfter på tværs af kvindernes vægtklasser.

»Kom nu, energi på! Tænd op!«, lyder det fra Allan Vorre, der er frivillig træner i IK99, mens AC/DC brager ud af højtalerne.

»No stop signs, speed limit. Nobody’s gonna slow me down«.

Fra crossfit til vægtløftning

Det er egentlig et tilfælde, at Helena Rønnebæk er endt i IK99’s træningslokale i første omgang. Da hun var 6 år, begyndte hun til karate, og allerede som 12-årig kunne hun skrive danmarks- og verdensmesterskabet samt det sorte bælte på cv’et.

I 2017 blev Helena Rønnebæk en del af crossfitbølgen, der har trendet de seneste 10 år. Det tændte en gnist i hende, men hun havde svært ved at acceptere, at hun ikke kunne være den bedste til det hele.

»Det var egentlig meget sjovt, og der var også en del konkurrencer, men der var bare for meget at blive god til. Jeg havde væsentlig nemmere ved at løfte tunge vægte og dødløfte i forhold til de gymnastiske øvelser«, siger hun.

Foto: Finn Frandsen

Helena Rønnebæk ville fokusere på det, som hun var bedst til, og af samme årsag bookede hun i 2019 en privat træner i vægtløftning. Underviseren var Amanda Poulsen, som ligger nummer 3 i Danmark.

»Amanda tog mig under sin vinge med ind i IK99, og så begyndte jeg til nogle konkurrencer. Siden har jeg ikke kigget mig tilbage«, siger Helena Rønnebæk.

Siden hun startede i IK99 i juni 2020, har hun udmærket sig i konkurrencer og lagt tungere vægtskiver på stangen.

Jeg havde væsentlig nemmere ved at løfte tunge vægte Helena Rønnebæk

Inden for både stød og træk har Helena Rønnebæk taget et spring på mere end 7 kilo siden sin første konkurrence i august 2020. I sit første træk løftede hun 76 kilo, nu løfter hun 83 kilo, mens hun i anden disciplin er gået fra 91 kilo til 103 kilo.

»Kom så, Helena!«, råber Allan Vorre tilbage i kælderen på Østerbro. Ordene tænder en ild i Helena Rønnebæks øjne, og selv om der er kommet flere kilo på stangen siden, ender den ligesom de andre også over hovedet i en form for sejrsråb, mens sveden pibler frem på de blussede kinder.

Når man betragter hende fra lægterne, fornemmer man hurtigt, at hun i vægtløftning har fundet sit helt rette element. Ikke blot i sportsgrenen, men også i IK99.

Potentiale til at blive nr. 1

Lige siden Helena Rønnebæk var helt lille, har hun fungeret godt med at have klare målsætninger.

Dengang var det storebroren, der dikterede det næste mål, og nu er det hendes træner, Allan Vorre.

»Det’ stærkt, Helena, helt op!«, lyder det fra den frivillige træner ude fra sidelinjen.

En skaldet mand i hvid T-shirt og sorte træningsbukser. Retter man blikket mod hans underarm, vidner de sorte blækstreger med IK99’s logo om hans engagement i klubben.

»Helena har et helt specielt drive, og hun har med sin styrke og unge alder potentiale til at blive den bedste«, lyder det fra den inkarnerede træner.

Foto: Finn Frandsen

Helena Rønnebæk selv er mere beskeden.

»Målet er at være en af de bedste«, siger hun, smiler og fortsætter: »Det er jeg jo allerede i princippet også, men havde du spurgt mig for et år siden, havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville stå her. Spørger du mig igen om et år, så siger jeg nok, at målet og drømmen er at ligge nummer 1«

Helena Rønnebæk er også begyndt at få blod på tanden i forhold til internationale konkurrencer, men her er der stadig et stykke vej for Danmark, mener det unge talent.

»Jeg vil da gerne være med til så mange internationale konkurrencer som muligt og vise nogle gode resultater, men som det er på nuværende tidspunkt, er vi i Danmark desværre ikke helt lige så dygtige, som de er i andre lande, fordi det her kun er en interessesport«, siger hun.

Forening, fritid og fællesskab

»Du kan godt, Helena!«, lyder det fra en af pigerne.

Den grå kælder bliver hurtigt varmet op af tilråb fra de andre medlemmer, og man fornemmer også hurtigt en stærk fællesskabsfølelse mellem menneskene på betongulvet.

På pladsen bag ved Helena Rønnebæk står en fyr med store overarme og et tæt rødligt skæg. Det er Helenas 27-årige kæreste, Nikolai Stollesen, som hun mødte i vægtløftningsmiljøet.

»Tør du konkurrere mod mig«, spørger Helena Rønnebæk og kigger tilbage mod kæresten med et smørret smil. Spørger man ind til, hvor meget de hver især har løftet, er det lige før, at Nikolai Stollesen har grund til at føle sig truet.

»Niko, hvad løfter du«, spørger Helena Rønnebæk.

»Jeg har lavet 95 kilo og 116 kilo«, siger han.

»Jeg har lavet 83 kilo og 103 kilo«.

»Hun er også heldig ikke at være skadet, det er jo min undskyldning«, griner Nikolai Stollesen og fortsætter:

»Jeg er virkelig glad for, at vi kan dele glæden ved vægtløftning. Så er der ikke nogen til at blive sur, når jeg kommer sent hjem fra træning, for vi har jo begge været her.«

Og det er da også ganske belejligt for både Helena og Nikolai, at de kan være sammen om deres fælles interesse, for overflødige timer i døgnet er der få af i en tætpakket hverdag. Helena træner 6-7 gange om ugen, samtidig med at hun passer sit fuldtidsarbejde som sælger hos Hilti Danmark.