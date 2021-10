Atleter har brugt falsk coronapas og religion i forsøg på at undgå at blive vaccineret

San Jose Sharks-spilleren Evander Kane er blevet suspenderet i 21 kampe for at have brugt et falsk vaccinepas over for sin klub og NHL, fordi han ikke ønskede at blive vaccineret. Kane har gjort det klart, at han har et mål om at spille i løbet af denne sæson. NHL kræver ikke, at spillerne bliver vaccineret, men opfordrer dem stærkt til at blive det. NHL-kommissær Gary Bettman sagde 13. oktober, at der blot er fire spillere i NHL, som endnu ikke er blevet vaccineret.