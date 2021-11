De danske verdensmestre slår Norge og viser fin form uden de største stjerner

Håndbold. Selv uden de allerstørste stjerner som Mikkel Hansen og Niklas Landin vandt de danske verdensmestre og olympiske sølvvindere 31-28 over Norge, da de to landshold testede formen ved Golden League i Trondheim. Landstræner Nikolaj Jacobsen havde valgt at give flere af de rutinerede kræfter en pause, og det gav blandt andet plads til Lasse Andersson, Emil Jakobsen og debutanten Simon Pytlick. Golden League, der også har deltagelse af Frankrig og Holland, som Danmark møder i weekenden, tjener som forberedelse til EM i Ungarn og Slovakiet i januar 2022.

Håndbold. Den 26-årige bagspiller Silje Brøns Pedersen fra tyske Tus Metzingen står foran sin landsholdsdebut – for Tyskland. Silje Brøns Pedersen er ifølge Det Tyske Håndboldforbunds (DHB) hjemmeside onsdag blevet tysk statsborger og den tidligere 1. divisionsspiller fra Virum-Sorgenfri blev samtidigt udtaget til det tyske kvindelandsholds kommende kamp mod Rusland på søndag.

»Hun har været proaktiv i forhold til processen, hvilket viser hendes store vilje til at spille for Tyskland«, siger det tyske landsholds sportschef, Axel Kromer, om den nu tidligere dansker. Silje Brøns Pedersen har spillet i den tyske Bundesliga siden 2016 og har siden markeret sig som en af ligaens bedste bagspillere. 35 mål i 8 kampe er det blevet til i indeværende sæson.

»Med Silje Brøns Pedersen får vi endnu et alternativ til playmakerpositionen«, siger den tyske landstræner Henk Groener om den 26-årige, som aldrig har spillet i den bedste danske række, men altså nu kan komme til VM med Tyskland, som ved den kommende turnering i Spanien fra 1. december kan møde Danmark i mellemrunden.

Fodbold. Borussia Dortmund appellerer det røde kort, som Mats Hummels blev tildelt i onsdagens Champions League-kamp mod Ajax, der vandt 3-1. Hummels blev udvist efter 29 minutter for det, der på tv-billederne lignede en forholdsvis harmløs tackling på Ajax-spilleren Antony, som dog rullede rundt på dramatisk vis for at påvirke dommeren. Den engelske dommer Michael Oliver var i kontakt med VAR-dommeren, men stod ved sin beslutning uden selv at kigge på tv-billeder efterfølgende. Nu håber Dortmund i det mindste, at Hummels slipper for karantæne.

Fodbold. Selv om der er over et år, til værten bliver udpeget, er der allerede stor interesse for at arrangere EM for kvinder i 2025. Danmark har tidligere oplyst, at et fælles bud med Sverige, Norge og Finland er på vej. Det får i hvert fald konkurrence fra Frankrig, Polen, Schweiz og Ukraine, oplyser Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa. Der er ansøgningsfrist i oktober 2022, og to måneder senere udpeger Uefas eksekutivkomité 2025-værten.

Fodbold. Skaderne hober sig op i den kriseramte storklub FC Barcelona. Ousmane Dembélé, der fik comeback i Champions League-kampen tirsdag mod Dinamo Kijev, blev atter skadet, og det samme er tilfældet med Sergiño Dest. I forvejen er blandt andre angriberne Martin Braithwaite og Sergio Aguero ude i længere tid.

Håndbold. Den tidligere mangeårige landshold