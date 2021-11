Kritiske røster: Atleter advarede klart mod kritisk interessekonflikt

Danske topatleter skal være bedre stillet, når de møder uacceptabel træneradfærd eller andre former for chikane i deres jagt mod medaljerne.

Det er konsekvensen af den såkaldte svømmesag, som fik politikerne på Christiansborg til i april at vedtage en ny eliteidrætslov. De har etableret en form for ombudsmand, og det er udøverne og alle parter i danske topsport enige i. Men topatleterne har fra starten været kritiske over, at det er op til Team Danmark – som også uddeler støtte til eliteidrætten – at etablere den nye instans.