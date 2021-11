16-årig bliver yngste dansker nogen sinde i Bundesligaen

Fodbold. Da Bayer Leverkusen foretog en udskiftning med 5 minutter før tid mod Hertha Berlin, blev der sat et par rekorder i Bundesligaen. 16-årige Zidan Sertdemir blev den yngste dansker nogen sinde i den bedste tyske række, og han blev samtidig den yngste debutant for Bayer Leverkusen. Med sine 16 år, 9 måneder og 3 dage blev den tidligere FC Nordsjælland-spiller den næstyngste nogen sinde i Bundesligaen, kun overgået af Youssoufa Moukoko, der for et år sid