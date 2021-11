Nogle klubber har ikke råd til være med i Europa. Andre har ikke råd til at lade være

At være eller ikke at være – med på europæisk håndbolds andenklasse.

Et dilemma øst for Storebælt, men en selvfølge i Midtjylland. For mens der både i Herning/Ikast og Viborg er tidlige julelys i øjnene over udsigten til europæisk bold, valgte København Håndbold og Nykøbing Falster at sige pænt nej tak, da Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) i sommer viftede dem om næsen med et wildcard.