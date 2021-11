Hjulmand hiver to superligaprofiler ind i landsholdstruppen

Fodbold. Jesper Lindstrøm og Mohamed Daramy, der fredag spillede fra start på A-landsholdet i 3-1-sejren mod Færøerne, rykker ned på U21-landsholdet i forbindelse med næste uges EM-kvalifikationskamp i Tyrkiet. Desuden forlader Christian Nørgaard truppen, efter at han fredag fik et gult kort, der udløser karantæne til mødet med Skotland på mandag. I stedet har A-landstræner Kasper Hjulmand indkaldt superligatopscorer Mikael Uhre fra Brøndby og FC Københavns formstærke midtbanespiller Jens Stage.

Fodbold. Jacob Bruun Larsen blev fredag aften sendt på banen i 3-1-sejren mod Færøerne med trøje nummer 10 og scorede til 2-0. Fremover vil han gerne have et andet trøjenummer, for nummer 10 tilhører Christian Eriksen, hvis fodboldfremtid forsat er uafklaret efter kollapset i EM-kampen mod Finland i Parken 12. juni. »For mig vil det altid være Christians nummer. Vi får numrene uddelt, og der er en, der skal have nummer 10. Sådan er reglerne, som jeg har fået dem at vide«, siger Bruun Larsen til Ritzau og tilføjer: »Jeg tror, at alle er enige om, hvem der er Danmarks nummer 10. Det er Christian. Længere er den ikke«.

Fodbold. Landsholdets målmandstræner Lars Høgh har uhelbredelig kræft og fået en særdeles dyster prognose. Det fortæller Lars Høgh i et med Fyens Stiftstidende. »Vi taler ikke år, men måneder, Lars«, er det svar Høgh har fået et en læge, der dog tilføjede: »Men du har jo snydt os før, og det kan du gøre igen. Dit svar er lige så godt som mit«.

Olympisk. Vinterlegene i Beijing i februar næste år vil blive afviklet med en begrænset mængde tilskuere på grund af coronavirus. Kun en femtedel af tilskuerkapaciteten vil blive anvendt, beretter kinesiske statsmedier ifølge Ritzau og nyhedsbureauet AFP. Det betyder blandt andet et tilskuerloft til curling på ca. 1.000, mens ishockeykampe kan overværes af ca. 3.700 tilskuere. De ca. 2.900 OL-deltagere skal alle være fuldt vaccinerede eller gennemgå 21 dages karantæne ved ankomst til Kina og vil desuden blive testet dagligt.

Håndbold. 18 dage før VM-slutrunden for kvinder begynder i Spanien har Det Internationale Håndboldforbund (IHF) ifølge TV2 meddelt, at det er et krav, at VM-spillerne skal være færdigvaccinerede eller corona-immune. Sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Henriksen, udtrykker utilfredshed med oplysningen om den nye regel. »Hvis der så kommer den tilføjelse nu, som IHF orienterer jer om, at der vil være påbud om vaccination med så kort varsel, så er jeg rystet. Det er virkelig ikke professionelt«, siger Morten Henriksen til TV 2 Sport. Morten Henriksen mener, at kravet kan blive problematisk for en fair afvikling af turneringen. 15 af 16 danske VM-spillere er færdigvaccinerede, mens den sidste har det andet stik i kalenderen inden VM.

Ishockey. Med et hold primært beståede af spillere fra den danske liga besejrede landsholdet fredag aften Letland med 5-1 i Vojens. »Jeg er super, super tilfreds. Letterne spillede en god kamp mod Norge, og jeg havde bestemt ikke forventet, at vi ville gå ind og vinde 5-1 over dem, selv om cifrene måske var lidt for høje«, siger landstræner Heinz Ehlers ifølge Ritzau til landsholdets Facebook-side. Mathias Bau Hansen (2), Niklas Andersen, Martin Eskildsen og Søren Nielsen scorede i OL-testen for landsholdet.

Fodbold. Argentina er på nippet til at kvalificere sig til VM i Qatar i 2022. Natten til lørdag blev Paris SG-spilleren Ángel Di María matchvinder i 1-0-sejren på udebane mod Uruguay, da han modtog Paulo Dybalas aflevering og derefter skruede bolden over Uruguays målmand og i mål bare 7 minutter inde i opgøret. En sejr i næste uge i klassikeren mod topholdet i den sydamerikanske kvalifikation, Brasilien, vil sikre Argentina deltagelse ved VM for 18. gang. Med nederlag til Brasilien skal resultaterne af hele 14 kampe efterfølgende kampe i kvalifikationen falde særdeles uheldigt ud, såfremt Lionel Messi og co. ikke skal med til Qatar.

Tennis. Esteren Anett Kontaveit ligner kvinden, de andre skal slå, hvis de vil have fat i trofæet ved WTA Finals i Guadalajara i Mexico. Anett Kontaveitkvalificerede sig natten til lørdag som den første spiller til semifinalerne ved at besejre den tredjeseedede tjekke, Karolína Plísková, med 6-4, 6-0. Det var Kontaveits 28. sejr af i de seneste 30 kampe.

Sejlsport. Den olympiske guldvinder i laser radial-klassen, Anne-Marie Rindom, er lørdag belevet hædret med dansk sejlsports mest prestigefulde pris, Årets Sejlsportspræstation. Det skriver Dansk Sejlunion i en pressemeddelelse. Det er tredje gang, Rindom vinder prisen.