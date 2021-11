Han dræbte kæresten på Valentinsdag. Nu kan manden, der erobrede verden på proteser, overraskende skimte friheden

Fængsel i 13 år og 5 måneder. Sådan lød dommen over den sydafrikanske paraatlet Oscar Pistorius i november 2017, da han blev kendt skyldig i mordet på sin kæreste, Reeva Steenkamp.

Tidligere var Pistorius en verdensstjerne i atletikkens verden og en rollemodel for handikappede atleter. Han fik amputeret sine ben under knæene, da han var barn, og løb derfor med blades som underben. Med dem sprintede han sig til et hav af medaljer og deltog også i konkurrencer for ikke-handikappede. Blandt de største bedrifter kan nævnes hans sølvmedalje fra VM i atletik i 2011, som han vandt med det sydafrikanske 4x400 meter stafet-hold. ’Blade Runner’ deltog i VM som den første amputerede atlet nogensinde, og han skrev ligeledes historie i 2012, da han som den første atlet med benproteser deltog i et OL.