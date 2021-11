Messi er klar til sit femte VM

Fodbold. Argentina er som det andet hold fra Sydamerika klar til VM i Qatar om et år. I klassikeren mod Brasilien måtte Lionel Messi og co. dog nøjes med 0-0, men det ene point kombineret med et nederlag til Chile mod Ecuador sikrede lige akkurat de tidligere dobbelte verdensmestre VM-billetten efter 13 af 18 kampe. Syv nationer kæmper om de sidste to direkte VM-billetter samt en playoffmulighed. Kun Venezuela er reelt ude af billedet.

Fodbold. Den norske landstræner kalder det norske facit i VM-kvalifikationen for en fiasko. Norge tabte tirsdag 0-2 i Holland og må dermed følge slutrunden på tv. »Når vi bliver nummer tre, er det en fiasko. Sådan vil det altid være«, siger Ståle Solbakken til norsk TV2. Holland vandt gruppe G med 23 point foran Tyrkiet, som skal i playoff.

Fodbold. Playoff til VM i Qatar afvikles i slutningen marts med seks semifinaler og derefter tre finaler om tre VM-billetter. Portugal, Skotland, Italien, Rusland, Sverige og Wales er seedede og har hjemmebane i semifinalerne mod et af de useedede hold: Tyrkiet, Polen, Nordmakedonien og Ukraine samt Østrig og Tjekkiet, der er kommet gennem nåleøjet via deres tidligere resultater i Nations League. På forhånd ligger det fast , at Rusland og Ukraine af politiske årsager ikke kan mødes i semifinalerne, som der trækkes lod til 26. november.

Også i Afrika ligger det fast, hvilke nationer der skal i playoff om kontinentets fem VM-billetter. Cameroun, der er Afrikas hyppigste VM-deltager med foreløbigt syv optrædener, sendte tirsdag Elfenbenskysten ud i mørket med en 1-0-sejr. De øvrige ni nationer i playoff, der afvikles over to kampe i slutningen af marts, er Algeriet, DR Congo, Egypten, Ghana, Mali, Marokko, Nigeria, Senegal og Tunesien.