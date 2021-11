Brøndby slår FC Midtjylland med den femte sejr på stribe

Superligaen 19. runde Fredag OB-Viborg 2-3 Søndag FC Nordsjælland-Silkeborg 1-1 Randers FC-Vejle 4-1 FC København-AGF 1-1 FC Midtjylland-Brøndby 1-2 Mandag 19.00 SønderjyskE-AaB (TV3 Sport) Stillingen





FC Midtjylland - Brøndby 1-2

1-0 Evander (straffe 13) 1-1 og 1-2 Mikael Uhre (36 og 41)

I et rodet og chancefattigt opgør trak Brøndby det længste strå, da holdet slog et tandløst FC Midtjylland mandskab med 2-1 på MCH Arena i 16. runde af Superligaen.

Topscoreren i Superligaen, Mikael Uhre, sørgede for de to mål, der sender Brøndby op på fjerdepladsen med 27 point. Sejren betyder ligeledes, at holdet nu har vundet fem kampe i Superligaen i træk.

FCM forbliver på førstepladsen med fire point ned til FC København, der tidligere søndag spillede 1-1 med AGF.

Søndag viste midtjyderne langtfra, hvorfor holdet er førerhold i Superligaen. Spillet flød aldrig og blev i stedet bremset af en række fejlafleveringer.

Der skulle derfor ikke meget til for Brøndby at spille bedre, og med stor kynisme af Mikael Uhre og solidt forsvarsspil var det derfor fuldt fortjent, at holdet tog alle tre point.

FCM var først til at blive farlige, da forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard headede bolden på stolpen efter otte minutter.

Endnu farligere blev det, da midtbanespilleren Evander fem minutter senere lod til at have sendt midtjyderne på sejrskurs med en scoring på straffespark, der blev dømt efter en VAR-gennemgang.

Efter scoringen kom kampen over på Brøndbys præmisser, selv om selve kampen faldt i tempo.

Det udmøntede sig i en scoring i det 36. minut, da Mikael Uhre opsnappede en løs bold i feltet og hamrede bolden ind fra en spids vinkel.

Målmageren var ikke færdig i halvlegen, og bare fem minutter senere fik han efter et indlæg vinklet bolden ind til 2-1 med en flot detalje.

Efter pausen jagtede FCM udligningen, men holdet havde gevaldigt svært ved at få skabt chancer.

I overtiden ramte holdet dog overliggeren og var tæt på at snyde Brøndby for sejren.

Foto: Jens Dresling

FC København - AGF 1-1

1-0 Lukas Lerager (45+1) 1-1 Patrick Mortensen (straffe 90+4)

Vanen tro var der masser af tænding på banen og lægterne, da FC København søndag spillede 1-1 med AGF i Parken.

Hjemmeholdets kantspiller Roony Bardghij debuterede og blev med sine 16 år og seks dage den yngste spiller nogensinde til at starte inde i Superligaen.

Det var dog de boldsikre offensivspillere Pep Biel og Jonas Wind, der styrede spillet centralt, skabte chancerne og dermed overtaget i kampen.

AGF lavede omvendt for mange opspilsfejl og var derfor kun for alvor farlige på kontraer, men fik alligevel point med efter et sent straffespark, som Patrick Mortensen scorede på.

Resultatet betyder, at FCK er på andenpladsen med 30 point, mens AGF er nummer syv med 20 point efter 16 runder.