»Det er jo en helt klassisk historie for mig, for det var det samme, der skete, dengang jeg var i AGF«

Det regner lidt, det er novemberkoldt, og onsdagens FCK-træning på Frederiksberg er med et massivt tilskud af U19-spillere på grund af skader og hjemrejse fra landsholdsopgaver rundt omkring i verden. Det lyder ikke optimalt, men billedet snyder. Det her er endnu en af mange gode dage for Jens Stage.

Den 25-årige aarhusianer er i gang med sin tredje sæson for FC København, og selv om han stort set med det samme fik plads på holdet efter transferen til 15 millioner kroner fra AGF i sommeren 2019, så er det først her i efteråret, at man for alvor føler, at man har genset den Jens Stage, der som helt ung tog Aarhus med storm i kraft af sine offensive løb, sin energi og sin næse for mål.