Topscoreren har næppe niveau til landsholdet. Men Mikael Uhres utrolige historie inspirerer

Hvis bare han havde ramt bolden, var historien en anden.

Sent i mandagens landskamp mellem de danske fodboldmænd og Skotland bumpede bolden pludselig hen for fødderne af Mikael Uhre, der i sit første opgør for Danmark fik en gylden chance. Superligaens topscorer skulle bare gøre det, han har vist sig så god til det seneste halvandet år: Sende kuglen i nettet. Han skulle udligne for danskerne, han skulle vise sig frem på den internationale scene og gøre sig selv til en endnu mere utrolig succeshistorie, end han allerede er.