Den blinde vinkel: Derfor kan jeg ikke helt lade mig rive med i hyldesten af Kasper Hjulmands kamp mod homofobi

For nylig modtog Kasper Hjulmand, landstræneren for herrelandsholdet, prisen for Årets Straight Ally til Danish Rainbow Awards. Den pris kan han stille på sin hylde ved siden af Årets Laks, som han modtog ved årets Copenhagen Pride i august. Begge priser blev givet for hans reaktioner, da Uefa nægtede at lade det tyske herrelandshold lyse Allianz Arena op i regnbuens farver til kampen mod Ungarn under sommerens EM.

Den seneste prisregn over Kasper Hjulmand kunne give et billede af, at Danmark er et foregangsland, når det kommer til LGBT+-personers inklusion i herrefodbolden.

Man kunne blive snydt til at tro, scenen er sat og klar til, at den første mandlige fodboldspiller træder ind i spotlyset, men sandheden er, at trods LGBT+-organisationernes hyldest til landstræneren har det danske fodboldmiljø stået stille meget længe.

Der har aldrig været en udsprunget mandlig LGBT+-fodboldspiller på eliteniveau i Danmark. Det er vi heller ikke alene i. Der har faktisk kun været 14 professionelle mandlige fodboldspillere, som er sprunget ud, nogensinde.

Det er selvfølgelig ikke Kasper Hjulmands skyld, men hyldesten af ham gjorde en ting klart for mig. I vores samtale om homofobi i herrefodbold ender vi ofte med at fokusere al vores energi på dette mytiske individ