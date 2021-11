Manchester City besejrer blege Paris SG, men begge er videre sammen med tre storklubber

Champions League Videre til 1/8-finalerne Gruppe A: Manchester City og Paris SG Gruppe B: Liverpool Gruppe C: Ajax og Sporting CP Gruppe D: Real Madrid og Inter Gruppe E: Bayern München Gruppe F: Manchester United Gruppe H: Chelsea og Juventus Aftenens kampe Gruppe A Manchester City-Paris SG 2-1 0-1 Kylian Mbappé (50) 1-1 Raheem Sterling (63) 2-1 Gabriel Jesus (77) Club Brugge-RB Leipzig 0-5 0-1 Christoffer Nkunku (12) 0-2 Emil Forsberg (straffe 17) 0-3 André Silva (26) 0-4 Emil Forsberg (45) 0-5 Christoffer Nkunku (90) Gruppe B Atletico Madrid-Milan 0-1 0-1 Junior Messias (87) Liverpool-FC Porto 2-0 1-0 Thiago Alcántara (52) 2-0 Mohamed Salah (70) Gruppe C Besiktas-Ajax 1-2 1-0 Rachid Ghezzal (straffe 22) 1-1 Sebastien Haller (54) 1-2 Sebastien Haller (69). Tilskuere: 11.712 Sporting CP-Dortmund 3-1 1-0 og 2-0 Pedro Goncalves (30 og 39 3-0 Pedro Porro (81) 3-1 Donyell Malen (90+4). Udvist: Emre Can, Dortmund (75) Gruppe D Inter-Shakhtar Donetsk 2-0 1-0 og 2-0 Edin Dzeko (61 og 67). Tilskuere: 46.225 Sheriff Tiraspol-Real Madrid 0-3 0-1 David Alaba (30) 0-2 Toni Kroos (45) 0-3 Karim Benzema (55) Vis mere





Fodbold. Manchester City vandt fortjent storkampen i Champions League mod Paris SG med 2-1, men da RB Leipzig uden den skadede Yussuf Poulsen samtidig på udebane udraderede Club Brugge med 5-0, er både City og PSG sikret avancement til ottendedelsfinalerne. Efter en City-domineret 1. halvleg kom det meget spage PSG-hold foran, da Kylian Mbappe sparkede bolden mellem benene på Ederson i City-målet, men Raheem Sterling fik tåen på en tværbold til udligningen, inden Gabriel Jesus blev matchvinder som afslutter på et velkomponeret City-angreb. City er sikker på førstepladsen, mens sidste runde handler om, hvorvidt RB Leipzig eller Club Brugge skal i Europa Leagie via tredjepladsen.

Sporting CP er for første gang siden 2008/2009 videre til ottendedelsfinalerne efter en dramatisk 3-1-sejr hjemme over Borussia Dortmund, der må nøjes med Europa League. Pedro Gonvalces scorede to gange i 1. halvleg, men en reducering ville have holdt Dortmund inde i det indbyrdes regnskab og den jagtede tyskerne så intenst, at Emre Can blev udvist efter en infight med en modstander. Goncalves brændte et straffespark, men Pedro Porro heaede returbolden i mål, inden Donyell Malen reducerede i overtiden.

Real Madrid vandt 3-0 i Moldova over Sheriff Tiraspol og er dermed videre og tager Inter med i samme ombæring. De to storklubber spiller om førstepladsen i sidste runde, mens Sheriff Tiraspol er klar til Europa League.

AC Milan vandt for første gang i årets turnering, da det ude mod Atletico Madrid blev 1-0 på et kraftfuld hovedstødsmål af 30-årige Junior Messias efter 86 minutter. Simon Kjær og co. har dermed stadig muligheden for avancement sammen med Liverpool, der vandt 2-0 over FC Porto. AC Milan skal slå Liverpool i sidste runde samtidig med, at FC Porto ikke besejrer Atletico Madrid.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Nikolaj Læsø Christensen har scoret til resultatet 35-33 i kampens sidste sekunder i Champions League-kampen mellem Aalborg Håndbold og THW Kiel.

Nikolaj Læsø Christensen har scoret til resultatet 35-33 i kampens sidste sekunder i Champions League-kampen mellem Aalborg Håndbold og THW Kiel. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Håndbold. Aalborg leverede en fremragende indsats og et kæmpe resultat ved at besejre THW Kiel med 35-33 i gruppespillet i Champions League, en turnering den tyske klub har vundet fire gange. Nikolaj Læsø bidrog med 9 mål til at Kiel-målmanden Niklas Landin blev skudt i sænk. Alligevel var Landin tæt på at vende kampen, da han halvandet minut før tid ved stillingen 34-33 leverede en stor redning, men Kiel smed efterfølgende bolden væk og i det sidste sekund scorede Nikolaj Læse det sidste mål på en friløber.

Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix Med sine to mål mod Besiktas kom Sebastien Haller op på 9 sin første Champions League-sæson, hvilken ingen har præsteret før.

Med sine to mål mod Besiktas kom Sebastien Haller op på 9 sin første Champions League-sæson, hvilken ingen har præsteret før. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Fodbold. Mohamed Daramy fik chancen fra start, da allerede kvalificerede Ajax i Tyrkiet med et reservespækket hold mødte Besiktas, men efter adskillige forgæves afslutninger blev den tidligere FCK-spiller udskiftet i pausen, da Besiktas førte 1-0. Sebastien Haller kom ind som afløser og sikrede med sine mål nr. 8 og 9 en sejr til Ajax på 2-1. Også Inter havde en dobbelt målscorer, da det efter brændte chancer på stribe lykkedes at nedkæmpe Shakhtar Donetsk 2-0 på scoringer af Edin Dzeko efter 61 og 69 minutter. Inter vil være sikker på avancement til ottendedelsfinalerne, hvis Real Madrid senere i aften vinder i Moldova over Sheriff Tiraspol.

Curling. Efter nederlag på 8-6 til Tyskland og 12-2 til Schweiz er Danmarks mandlige EM-hold uden chance for at avancere til semifinalerne ved EM i Lillehammer. Mikkel Krause tabte trods sidste sten 5 point i femte ende mod Schweiz, der dermed kom foran 10-2 og efter yderligere 2 schweiziske point i sjette ende opgav danskerne. De danske kvinder vandt 8-6 over Estland og er med 2 sejre i 8 kampe på en delt 8.-plads.

Fodbold. Ståle Solbakken, Norges landstræner og tidligere FCK-træner , er bestyrtet over nyheden om, at to norske journalister har været arresteret i 36 timer under et ophold i Qatar. »Det er tragisk. Det er et af mange punkter, man har været bekymret for: Det at komme ned og have fuld pressefrihed«, siger Solbakken i et interview med VG, hvor han også lanmger kraftigt ud efter de to tidligere Manchester United-spillere, der fungerer som ambassadører for VM-slutrunden i Qatar. »Det er pinligt«, siger Solbakken. »Schmeichel dummer sig kraftigt ved at sige, det bare er fodbold. Nej, det er ikke bare fodbold«, mener Ståle Solbakken.

Fodbold. Bayern München-spillerne Joshua Kimmich og Eric Maxim Choupo-Moting er begge konstateret smittet med corinavorus. Begge var i forvejen i isolation efter at have været tæt på en smittet.

Badminton. Viktor Axelsen og Anders Antonsen er begge klar til 2. runde i Indonesia Open. Axelsen besejrede japaneren Koki Watanabe 21-14, 21-14 og skal møde inderen Kidambi Srikanth. Tre dage efter sin finale i Indonesia Masters vandt Antonsen 21-15, 17-21, 21-17 over thailænderen Kunlavut Vitidsar og er videre til en kamp mod Wang Tzu-wei fra Taiwan.

Øvrige resultater fra Indonesia Open, herredouble: Kim Astrup Sørensen/Anders Skaarup Rasmussen-Lucas Corvee/Ronan Labar, Frankrig 22-20, 21-11. Damesingle: Yu Po Pai, Taiwan-Line Christophersen 14-21, 21-18, 21-11. Damedouble: Meng Yean Lee/Cheng Wen Yap, Malaysia-Alexandra Bøje/Mette Poulsen 21-12, 19-21, 26-24.

Fodbold. På banen er franske Karim Benzema kun blevet bedre og bedre, efter at han har rundet 30 år. Han har scoret på samlebånd for Real Madrid, hvor han endvidere er blevet anfører. Men udenfor banen er han ramt af en speget sag fra tidligere år. Onsdag blev den 33-årige angriber kendt skyldig i at have medvirket i en bizar afpresningssag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Karim Benzema var tiltalt for at have deltaget i et forsøg på at afpresse sin daværende franske landsholdskammerat Mathieu Valbuena med en sexvideo i 2015.

Dommen lyder på et års betinget fængsel og en bøde på 75.000 euro svarende til godt 557.000 kroner. Benzema har ifølge anklageren ageret mellemmand for en barndomsven, der var i besiddelse af en sexvideo med Valbuena og dennes kæreste. Benzema var ikke selv til stede i retten, da han sammen med Real Madrid er rejst til Moldova til Champions League-kampen mod FC Sheriff Tiraspol onsdag aften. Benzema nægter at have deltaget i pengeafpresningen, og