Midtjyder smider point mod bundprop i årets sidste superligakamp

Superliga 17. runde Fredag AGF-Silkeborg 1-1 Søndag OB-FC Nordsjælland 2-0 Viborg-SønderjyskE 1-1 Brøndby-Randers FC 1-0 AaB-FC København 1-3 Mandag 19.00 Vejle-FC Midtjylland 1-1

Vejle-FC Midtjylland 1-1

0-1 Erik Sviatchenko (57), 1-1 Luka Djordjevic (90+)

En scoring til 1-1 dybt inde i overtiden sikrede mandag bundholdet Vejle et enkelt point i hjemmekampen mod FC Midtjylland i efterårets sidste superligakamp.

FC Midtjylland lignede ellers længe et hold i kontrol efter et føringsmål kort tid inde i anden halvleg.

Et kort koncentrationssvigt i kampens allersidste sekunder betød dog, at midtjyderne for tredje superligakamp i træk måtte gå sejrsløs fra banen.

Pointdelingen betyder ligeledes, at FCM med 35 point for 17 kampe kun overvintrer to point foran rivalerne FC København i Superligaens top.

Det ene point til Vejle var sæsonens niende, men holdet forbliver på sidstepladsen og skal i foråret forsøge at hente hele syv point på FC Nordsjælland, som er lige på den anden side af nedrykningsstregen.

Vejle forsøgte fra kampens start at overraske de midtjyske favoritter med et offensivt udtryk.

De første 20 minutter holdt det FCM fra fadet og kastede enkelte chancer af sig til Vejle, men herefter tog gæsterne over.

Topholdet fra FCM satte sig på opgøret og blev langsomt farligere. Norske Sten Grytebust i Vejle-målet var dog klar, når midtjyderne blev nærgående.

Dermed stod det fortsat 0-0 ved pausen.

12 minutter inde i anden halvleg lykkedes det dog FCM at komme foran, da brasilianske Evander slog et hjørnespark mod bagstolpen.

Her dukkede FCM-anfører Erik Sviatchenko umarkeret op og pandede nemt gæsterne på 1-0.

Til allersidst tyvstjal Vejle dog det ene point, da den indskiftede montenegriner Luka Djordjevic dukkede op i feltet og headede 1-1 målet i nettet.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB-FC København 1-3

0-1 Lukas Lerager (15), 1-1 Louka Prip (17) 1-2, Roony Bardghji (31) 1-3, William Bøving (41)

Stortalentet Roony Bardghji tog søndag rekorden som Superligaens yngste målscorer, da svenskeren bidrog til FC Københavns sejr over AaB i Aalborg.

Gæsterne vandt 3-1 og overvintrer dermed på andenpladsen i Superligaen.

Tidligere i november fik Bardghji ligeledes rekorden som den yngste spiller i en startopstilling i Superligaen, da han debuterede få dage efter sin 16 års fødselsdag.

Det svenske stortalent var en del af en skarp FCK-offensiv, der fra første fløjt lagde et markant pres på AaB i den direkte kamp om at indtage andenpladsen inden vinterpausen.