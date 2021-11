Med hele sin sjæl fører den vilde træner FC Midtjylland til gylden sejr over mistænkelig klub

Efter en tumultarisk optakt for begge hold spillede FC Midtjylland sig til en gylden chance for at avancere i Europa League med en sen og vigtig sejr på 3-2 over Braga. FC København er videre på tredje klasse med en sikker sejr.