Viktor Axelsen vinder stor turnering i Indonesien

Badmintonstjernen Viktor Axelsen hentede søndag endnu en turneringssejr i et forrygende 2021. På Bali vandt den olympiske mester Indonesia Open efter en finalesejr over Kean Yew Loh fra Singapore. Den 27-årige dansker slog verdensranglistens nummer 26 med 21-13, 9-21, 21-13.

Kean Yew Loh havde på vejen mod finalen sendt danskerne Hans-Kristian Vittinghus og Rasmus Gemke ud af turneringen, der hører til blandt de største på World Touren. Turneringens overraskelse fra Singapore kunne dermed tage sin tredje danske skalp i søndagens opgør.

Axelsen startede dog særdeles overbevisende, selv om han skulle bruge fem minutter på at indstille sig på modstanderen. Kean Yew Loh fulgte med frem til 6-6 i første sæt, inden danskeren vandt otte dueller i træk og bragte sig på 14-6. Dermed var første sæt reelt afgjort, selv om Kean Yew Loh til sidst kom lidt bedre med.

Fra begyndelsen af andet sæt var rollerne byttet om, og Viktor Axelsen kom bagud 0-4. Singapore-spilleren satte nogle fine point-stimer sammen, og bagud 8-18 var det tydeligt, at danskeren sparede sine kræfter til tredje sæt.

Har klaret sig uden træner

Axelsen kom ud til det afgørende sæt med samme fokus som i kampens indledning, og det gav ham en føring på 10-3. Kean Yew Loh fik dog reduceret til 5-11, inden de to spillere skulle bytte side.

Viktor Axelsen skulle således forsøge at afgøre sagen på den svære side af nettet på grund af vindforholdene i badmintonhallen. Foran 16-9 gled Axelsen i en duel, så det ene ben var fuldt udstrakt, men efter en lille pause var han på benene igen. Kort efter bragte han sig på 19-10 mod Kean Yew Loh, der var synligt udmattet.

Da sejren var hjemme, lød et jubelskrig fra den danske vinder, der aldrig tidligere har vundet turneringen. Viktor Axelsen har klaret sig uden træner på Bali, hvor Indonesia Open spilles. Det skyldes, at danskeren i sommer valgte at droppe landsholdstræningen i Brøndby for at træne i Dubai.

Med sejren i Indonesia Open har Axelsen vundet seks turneringer i 2021 med OL-guldet i Tokyo som den største triumf. Indonesia Open er en Super 1000-turnering. Den har en samlet præmiepulje på 850.000 dollar, som svarer til 5,6 millioner danske kroner.

