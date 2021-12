Ny CL-trumf for Aalborg, stor afbrænder af Dolberg og Simon Kjær båret ud

Håndbold. Kampen blev udsat to timer på grand af snestormen i Nordjylland, der forsinkede både spillere og tilskuere, og der var kun 650 tilskuere til stede, da Aalborgs mænd hentede en ny Champions League-triumf ved at vinde 34-30 over ungarske Pick Szeged. Ungarerne ramte underkanten af overliggeren i de sidste sekunder, og 4-målssejren har den behagelige effekt for Aalborg, at de nu er bedre indbyrdes end Pick Szeged, der vandt hjemmekampen med 3 mål. Nikolaj Læsø Christensen med 9 mål blev atter topscorer for Aalborg, mens Lukas Sandell lavede 8 og Felix Claar 6 mål.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Fodbold. Chelsea var i store vanskeligheder, men forsvarede førstepladsen i Premier League med en 2-1-sejr ude over Watford i en kamp, der var afbrudt et kvarter, fordi en tilskuer fik hjertestop. Han blev dog genoplivet og er meldt i stabil tilstand. Andreas Christensen startede inde for første gang siden 6. november og kunne juble sammen med Mason Mount, der efter en stærk start af Watforf bragte Chelsea foran. Emmanuel Denis udlignede, men indskiftede Hakim Ziyech blev matchvinder efter 73 minutter. Det forblev status quo i toppen af rækken, da Liverpool med 4-1 på blandt andet to mål af Mohamed Salah på Goodison Park vandt lokalopgøret over Everton, der er uden sejr i de seneste otte kampe, mens Manchester City vandt 2-1 ude over Aston Villa og tilføjede Steven Gerrard det første nederlag som Villa-manager.

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Fodbold. Kasper Dolberg spillede en glimrende kamp på Parc des Princes, men brændte kampens største chance, da Paris SG og Nice spillede 0-0. Fra få meters afstand fik Dolberg med et lidt akavet hovedstød kun fik dirigeret bolden på den ene stolpe efter 58 minutter. Tidligt i kampen havde Dolberg også et glimrende langskud, som Gianluigi Donnarumma fik reddet, lige som italieneren, der mandag blev kårets som verdens bedste målmand i år, kom flot i vejen for et hovedstød fra Andy Delort.

Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Fodbold. Simon Kjær blev skadet i kampens første minut og blev båret fra banen med en ispose på det ene knæ, inden AC Milan vandt udekampen mod Genoa med 3-0. Zlatan Ibrahimovic scorede efter 10 minutter og Junior Messias scorede de to øvrige.

Tennis. Som en reaktion på sagen om den kinesiske tennisspiller Peng Shuai har kvindernes internationale tennisforbund, WTA, besluttet indtil videre at suspendere alle turneringer i Kina. »Jeg kan ikke med god samvittighed bede vores atleter om at spille der, så længe Peng Shuai ikke må kommunikere frit og tilsyneladende er blevet presset til at modsige sine beskyldninger om seksuelle overgreb«, siger WTA’s formand og direktør, Steve Simon, om sagen, hvor 35-årige Peng Shuai 2. november anklagede den tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli for at have tvunget hende til sex gennem flere år.

Direkte sport i tv Onsdag 1. december TV 2 Sport 06.00 Badminton: World Tour Finals 18.30 Fodbold: Bologna-­Roma 20.45 Fodbold: Genoa­-Milan 03.00 Badminton: World Tour Finals TV3 Sport 18.45 Håndbold: Aalborg-­Pick Szeged (m) 21.15 Fodbold: Aston Villa-­Manchester C. 01.05 Ishockey: NY Rangers­-Philadelphia 04.05 Ishockey: Edmonton­-Pittsburgh TV3 Max 18.45 Håndbold: Motor-­Flensburg/H. (m) 20.30 Fodbold: Watford-­Chelsea Xee 21.15 Fodbold: Everton-­Liverpool Eurosport 1 13.45 Billard: Snooker, UK Champ. 19.45 Billard: Snooker, UK Champ. Eurosport 2 16.00 Tennis: Davis Cup TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Inter-­Spezia 21.00 Fodbold: Real Madrid-­Athletic B. 02.00 Basketball: New Orleans­-Dallas Vis mere





Fodbold. Svenskeren Mattias Svanberg blev matchvinder og Andreas Skov Olsen spillede de første 79 minutter, da Bologna vandt 1-0 over AS Roma i Serie A, hvor Inter vandt 2-0 over Spezia.

Badminton. Efter at have spillet seks bolde er Viktor Axelsen klar til semifinalen ved World Tour Finals i Indonesien. Rasmus Gemke måtte trække sig fra mødet med Axelsen på grund af en knæskade ved stillingen 5-1, og da japaneren Kento Momota i samme gruppe efter bare to spillede bolde trak sig fra sin kamp mod inderen Lakshya Sen, er Axelsen og Lakshya Sen sikret avancement uanset udfaldet af deres indbyrdes kamp torsdag. Line Christophersen indledte turneringen med et nederlag til den indiske verdensmester Pusarla Venkata Sindhu på 21-14, 21-16. Også Mathias Christiansen og Alexandra Bøje indledte gruppespillet med nederlag, da japanerne Yuta Watanabe/Arisa Higashino med 21-12, 21-15 besejrede danskerne for sjette gang i lige så mange kampe, men herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup vandt 21-16, 21-5 over inderne Chirag Shetty og Satwiksairaj Rankireddy.

Atletik. World Athletics har kåret nordmanden Karsten Warholm og Elaine Thompson-Herah fra Jamaica som henholdsvis årets mandlige og årets kvindelige atletikudøver. Warholm har i år sat verdensrekord to gange og vundet OL-guld i 400 meter hækkeløb, mens Thompson-Herah vandt OL-guld på 100 og 200 meter løb.

