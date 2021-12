Ronaldo scorer to gange i United-sejr og Pierre-Emile Højbjerg vinder danskeropgør

Fodbold. Pierre-Emile Højbjerg brændte en halvstor chance, men vandt alligevel med Tottenham danskeropgøret i Premier League mod Brentford med 2-0. Sergi Canos scorede selvmål efter 12 minutter, og efter at have taget sig til hovedet over, at Højbjerg sendte bolden i sidenettet fra en list spids vinkel, scorede Heung-Min Son til 2-0 efter pausen. Christian Nørgaard var eneste dansker i Brentfords startopstilling, men Thomas Frank sendte Mathias Jensen i spil i de sidste 20 minutter.

Michael Carrick overlader som ubesejret i tre kampe jobbet som manager i Manchester United til Ralf Rangnick efter en 3-2-sejr over Arsenal. Cristiano Ronaldo scorede to af målene, efter Emile Smith-Rowe havde bragt Arsenal foran efter 13 minutter. Bruno Fernandes udlignede og så scorede Ronaldo sit første mål, men tre minutter senere udlignede Martin Ødegaard. Nordmanden begik dog det straffespark mod Jadon Sancho, som gjorde Ronaldo til matchvinder.

Håndbold. Klasseforskellen var stor, da Sydkorea og Congo mødte hinanden ved kvindernes VM i Spanien i den første kamp i gruppe F, hvor det danske hold også befinder sig. Congo fulgte med i de første 10 minutter af kampen, men herefter trak sydkoreanerne fra og kunne gå til pause med en føring på 22-11. I anden halvleg fortsatte de sydkoreanske spillere med at spadsere ubesværet gennem det congolesiske forsvar, og mange tekniske fejl fra Congo hjalp ikke på holdets muligheder. Kampen endte med en sejr til Sydkorea på 37-23, og sydkoreanske Kim So-Ra blev topscorer med seks mål. Kl. 20.30 skal Danmark i aktion for første gang ved dette års VM i Spanien mod puljens fjerde hold, Tunesien. Kampen kan ses på TV 2.