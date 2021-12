Hamilton vinder sæsonens mest dramatiske formel 1-løb og skaber vild finale næste weekend

Motorsport. Det var dramatisk, da Mercedes’ Lewis Hamilton søndag lukkede hullet til Max Verstappen i mesterskabsduellen i formel 1. Briten tog sin tredje løbssejr i træk, da kørerne konkurrerede på den nye Jeddah Corniche Curcuit i Saudi-Arabien. Flere gange krydsede de to kamphaner klinger i det betydningsfulde grandprix. Mest dramatisk blev det, da Hamilton ramte Red Bull-kørerens bagdæk i et forsøg på at overhale.

De to kørere ligger helt lige i toppen af mesterskabet. Derfor skal det hele afgøres, når kørerne drager mod Abu Dhabi til sæsonens sidste og afgørende grandprix i næste weekend. Vinder Verstappen mesterskabet, vil det være hans første i karrieren. Hamilton har vundet i alt syv mesterskaber.

Det var til at mærke, at der var meget på spil søndag. De to kamphaner var ved flere lejligheder tæt på at køre hinanden af banen. Det var først og fremmest muligt, fordi kørerne var nødt til at genstarte løbet tre gange efter to røde flag i de indledende runder. Til sidst endte briten efter stor dramatik med at overtage føringen i løbet, hvorefter han kørte sejren i hus foran Verstappen.

Daniil Medvedev startede sin kamp mod Marin Cilic lidt tøvende, men da russeren først fandt rytme i sin serv, havde kroaten ikke længere mulighed for at tage sejren. Foto: Pierre-philippe Marcou/Ritzau Scanpix

Tennis. I 2006 og 2002 var det spillere som Nikolay Davydenko, Marat Safin og Yevgeney Kafelnikov, der hentede Ruslands første to Davis Cup-titler. Søndag i Madrid var det de unge stjerner Andrey Rublev og Daniil Medvedev, der leverede den tredje titelsejr i den gamle holdturnering, da de i opgøret mod Kroatien besejrede henholdsvis Borna Gojo 6-4, 7-6 (7/5) og Marin Cilic 7-6 (9/7), 6-2. Herefter var resultatet af en double overflødig. Rusland har to spillere på ranglistens top-10, fire spillere i top-30 og har etableret sig som en stormagt i mændenes tenniselite.

Fodbold. OB vinder søndag aften på udebane efter overraskende flot spil pokalkvartfinalen 2-0 over Randers. De to klubber mødes til returkamp i Odense næste søndag. Målscorere for OB var Bashkim Kadrii og Mads Frøkjær.

Fodbold. Kort efter Crystal Palace søndag burde have scoret til 1-0 på Old Trafford dybt inde i anden halvleg, var det hjemmeholdets brasilianske midtbaneslider Fred, der skaffede den forløsende scoring for Manchester Uniteds nye, midlertidige manager Ralf Rangnick. Herefter holdt United fortsat nullet, og dermed kunne Rangnick notere tre point efter sin første kamp i spidsen for mandskabet. Med sejren rykkede Manchester United op på Premier League-tabellens sjetteplads. Ralf Rangnick var meget tilfreds efter kampen.

»Jeg er meget glad for den måde, vi præsterede på. Særligt den første halve time var vores presspil helt exceptionelt. Det eneste, der manglede, var mål«, siger den tyske manager ifølge Ritzau. Han roser også sin defensiv for at holde kampen under kontrol, indtil Fred scorede sent i opgøret. »Det vigtigste var, at vi ikke lukkede mål ind. Det er sådan noget som det, vi skal forbedre. Vi skal holde nullet«, siger Ralf Rangnick, som kun havde haft én træning til at præsentere sine idéer for spillerne. »Jeg var meget imponeret – vi gjorde det meget bedre, end jeg havde forventet«.

Chelseas Jessica Carter (th.) og målvogter Katrin Berger fejrer søndag gevinsten på Wembley. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Fodbold. Engelsk kvindefodbolds FA Cup blev søndag på Wembley spillet mellem Chelsea og Arsenal, og det blev førstnævnte, der kunne løfte armene i triumf efter indsatsen. Kampen sluttede 3-0 til Chelsea, der havde dobbelt målscorer i Sam Kerr. Pernille Harder kom på banen for Chelsea til det sidste kvarters spilletid.

Sejlsport. Da der fredag var afviklet fire sejladser ved VM for laser radial var den olympiske mester Anne-Marie Rindom placeret på en samlet 11.-plads, men det er der i dén grad ændret på i weekendens fem sejladser ud for Al Mussanah i Oman. Efter de første ni sejladser er Anne-Marie Rindom nu nr. 1 med et forspring på bare ét point til polakken Agata Barwinska, der har ført gennem det meste af stævnet. Der er planlagt yderligere tre sejladser mandag, der er VM-stævnets sidste dag.

Fodbold. Pokalkvartfinalernes største kamp står mellem det danske mesterhold Brøndby og Superligaens aktuelle førerhold FC Midtjylland. Søndag var det sidstnævnte, der kom bedst ud af det første kvartfinalemøde med en imponerende 2-0-sejr over Brøndby, og midtjyderne står derfor med et stærkt udgangspunkt forud for næste søndags returkamp i Jylland. Dermed er det også lykkedes FCM at vende en dårlig periode, hvor holdet sluttede Superligaen 2021 med to nederlag og en uafgjort kamp. Målscorere for FCM var brasilianerne Charles og Júnior Brumado i en kamp, hvor FCM-kollegaen Evander var banens bedste.

»Vi skal højne vores kvalitet. Det er det primære. Vi er nødt til at kunne beskytte os bedre med bolden, end vi gjorde i denne kamp. Vi var for dårlige på bolden og lavede for mange fejl«, kommenterede Niels Frederiksen nederlaget over for Ritzau.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Viktor Axelsen er glad for sejren i World Tour-finalen over Kunlavut Vitidsarn fra Thailand, men han lurer i den grad på VM-titlen, der meget snart skal spilles om.

Viktor Axelsen er glad for sejren i World Tour-finalen over Kunlavut Vitidsarn fra Thailand, men han lurer i den grad på VM-titlen, der meget snart skal spilles om. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Badminton. Viktor Axelsen lagde søndag et nyt lag på sit fremragende 2021. Den danske verdensetter slog i sæsonfinalen, World Tour Finals, Kunlavut Vitidsarn fra Thailand 21-12, 21-8 i finalekampen. Det er 27-årige Axelsens syvende individuelle titel i det nuværende kalenderår. Danskeren, der for nylig erobrede førstepladsen på verdensranglisten fra japanske Kento Momota, vandt sidste søndag Super 1000-turneringen Indonesia Open. Axelsen kalder søndagens sejr for fantastisk, men han tager det roligt, da VM starter om en uges tid. »Jeg kommer til at vente en smule med den helt store fejring. Lige nu skal jeg bare restituere så godt som muligt, og så giver jeg den en skalle igen til VM«, siger Axelsen til TV 2 Sport.