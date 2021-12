Danmark har et af Europas bedste landshold, men klubholdene taber terræn og må affinde sig med tredje klasse

Der er efterhånden ikke mange dage tilbage af et 2021, der beviste, at vi i Danmark har et af Europas bedste landshold. Spillere fra Jyllinge, Lund og Østerbro har vist sig gode nok til at sparke et frispark op i hjørnet mod England i en EM-semifinale på Wembley, blive nomineret til Ballon d’Or-prisen og udnævnt til Europamesterskabets All Star-hold.

I løbet af de to seneste slutrunder og kvalifikationer er lande som Østrig, Schweiz, Skotland og Tjekkiet blevet overvundet. Kasper Hjulmand kan vælge fra en pulje af spillere, der ganske simpelt har et højere topniveau end de nationer, vi normalt sammenligner os med.