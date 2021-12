Ny undersøgelse: Her er de største klimasyndere hos idrætsforeningerne

Danmarks Idrætsforbund, DIF, vil have deres medlemmer med i klimakampen, og som et første skridt offentliggør de tirsdag en rapport, der forsøger at kortlægge danske idrætsforeningers ressourceforbrug. Rapporten kommer med konkrete forslag til, hvordan både DIF og de enkelte foreninger kan gøre dansk idræt grønnere.

»Det har været vildt interessant at finde ud af, hvad de største kilder til forurening er og hvor det er vi skal fokusere, så vi ikke kommer til at gøre noget, der kun er symbolsk, men rent faktisk kommer til at gøre en forskel«, siger konsulent hos Danmarks Idrætsforbund, Lasse Lyck, som har været tovholder på undersøgelsen.