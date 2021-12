Verdensmesteren Verstappen: Det er vanvittigt

»Det er vanvittigt. Jeg er mundlam«.

Sådan lyder det fra Max Verstappen, efter at han søndag vandt sæsonens sidste Formel 1-grandprix og dermed kunne lade sig hylde som verdensmester for første gang i karrieren.

Sejren – og VM-titlen – kom i hus i et vildt drama af et grandprix, hvor Verstappen overhalede sin største konkurrent, Lewis Hamilton, på sidste omgang. De to kørere gik ind til løbet à point i toppen af VM-stillingen.

Efter triumfen blev Verstappen med det samme omfavnet af ellevilde kolleger fra Red Bull-holdet - herunder den danske mekaniker Ole Schack - og hollænderen var da også hurtig til at takke dem.

»Jeg er så glad på holdets vegne og for alle disse drenge (mekanikere og andre på Red Bull-holdet, red.). Jeg elsker at arbejde med dem. I dag var heldet endeligt med mig. Mit hold ved, at jeg elsker dem, og jeg vil gøre det her med dem de næste 10-15 år, siger Verstappen i vinderinterviewet efter løbet.

Lewis Hamilton startede som nummer to bag Verstappen, men tog føringen med det samme. Den holdt han fast i – altså indtil sidste omgang.

»Først og fremmest tillykke til Max og hans hold. Jeg er så stolt af mit eget hold, og vi gav det alt. Jeg har haft det fantastisk i bilen de seneste par måneder. Vi får se, hvad der sker næste år«, siger Hamilton, der efter fire VM-titler i træk altså nu må vige pladsen på Formel 1-tronen for Max Verstappen.

ritzau