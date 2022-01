Landsholdet 2021: Der findes dem, der tror på, at Danmark er verdensmestre, når året er omme

Forleden havnede jeg i et ‘hul’ på Youtube. Det er der rig mulighed for i denne coronatid. Jeg genså højdepunkter fra nogle af de markante landskampe i Parken i 2010’erne. Hvordan Nicklas Bendtner med en tot sat op på toppen af hovedet scorede to gange på Italiens Gianluigi Buffon i 2013 uden reel kampform i benene og efter at være blevet arresteret tidligere samme år.

Hvordan Michael Krohn-Dehli satte sig triumferende ned på græs set og slog ud med armene efter at have scoret til 1-0 mod Portugal i 2011. Og hvordan Zlatan Ibrahimovic gjorde sig til Københavns kejser for en aften i playoffkampen frem mod EM 2016.