Mere end hver femte eliteatlet oplever grænseoverskridende adfærd

De bedste danske idrætsudøvere trives, men mere end hver femte oplever også grænseoverskridende adfærd. Det viser en trivselsundersøgelse foretaget for Team Danmark af Idrættens Analyseinstitut (Idan).

I målingen svarer 22 procent af eliteatleterne, at de enten dagligt, ugentligt, månedligt eller sjældnere har oplevet grænseoverskridende adfærd fra trænere, ledere, stab eller andre atleter. Hvad den grænseoverskridende adfærd mere konkret består i, er ukendt.

Tilbagemeldingerne fra de bedste danske sportsfolk er overraskende for Team Danmark, fortæller sportschef Lars Balle Christensen.

»22 procent er et meget højt tal, og det vækker grund til bekymring og handling«, siger han og tilføjer:

»Undersøgelsen fortæller ikke, hvad den grænseoverskridende adfærd dækker over, og heldigvis svarer langt de fleste, at det er sket meget sjældent, men det er et tal, vi skal have undersøgt til bunds. Derfor nedsætter vi nu en arbejdsgruppe, hvor vi tager en række initiativer for at afdække, hvad det konkret er for en adfærd, der opleves som grænseoverskridende, og ikke mindst hvordan vi kan undgå, at så mange oplever den slags adfærd i deres træningsmiljøer«, fortsætter han.

Trivselsmålingen giver heller ikke noget svar på, om den grænseoverskridende adfærd er særlig udtalt i bestemte aldersgrupper eller køn.

Ingen konkrete episoder nævnes

I forbindelse med undersøgelsen har atleterne haft mulighed for anonymt at indberette konkrete oplevelser, men det tilbud har ingen taget imod.

»Hvis nogen har oplevet noget, har de anonymt haft mulighed for at skrive en mail, men der er ikke kommet noget ind. Det er bemærkelsesværdigt«, siger Lars Balle Christensen.

De manglende indberetninger i mailen kunne måske tolkes som om, at der ikke er nogen alvorlige sager.

»Men det ved vi i bund og grund ikke«, siger han.

Lars Balle Christensen forklarer, at sportens elitemiljøer ofte er præget af hård konkurrence og udvælgelse, og at det til tider kan være ubehageligt at være eliteatlet.

»Men det er en meget væsentlig pointe, at fokus på trivsel og muligheder for at vinde medaljer ikke er hinandens modsætninger. Det kan ikke understreges nok, at atleter i høj trivsel præsterer bedre. Har du glæde ved det, du laver, udvikler du dig positiv«, siger han.

629 ud af 1.196 danske eliteatleter har deltaget i trivselsundersøgelsen.

