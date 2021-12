DBU aner ikke, hvad landsholdsprofil har foretaget sig i Qatar

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) vil ifølge Ritzau ikke sættes i forbindelse med landsholdsspilleren Nadia Nadims private tur til Qatar for nylig, hvor hun sammen med blandt andre David Beckham hyldede frivillige ved en turnering og besøgte et evakueringscenter for afghanske flygtninge. DBU-direktør Jakob Jensen understreger over for Ritzau, at DBU arbejder for forandringer hos VM-værterne, der er under heftig international kritik som følge af et anstrengt forhold til de mest basale menneskerettigheder.

»Vi i DBU er imod, at VM skal være i Qatar. Vi arbejder for at skabe forandringer i Qatar, så migrantarbejderes rettigheder kan blive forbedret, og vi kan konstatere, at forbedringerne er undervejs. Jeg har selv lige været dernede«, siger DBU-bossen og tilføjer: »Jeg har ikke haft mulighed for at snakke med Nadia Nadim, efter hun har været i Qatar. Jeg aner ikke, hvad hun har foretaget sig dernede. Det må I spørge Nadia Nadim om. Hun har ikke været udsendt for DBU«, siger Jakob Jensen.

Fodbold. Premier League-topholdet Manchester City vandt i søndags 4-0 over Newcastle, men det skete uden Jack Grealish og Phil Foden på banen. Duoen var nemlig sat på bænken af manager Pep Guardiola som følge af, at de i sidste uge havde været en tur i byen efter Citys imponerende 7-0-sejr over Leeds. »Jeg lægger rigtig meget mærke til opførslen på og uden for banen omkring juletid. Og når opførslen ikke er i orden, så kommer de ikke til at spille«, siger Guardiola til BBC ifølge Ritzau. »De er nødt til at være fokuserede hele tiden. Trods alle forstyrrelserne i juleperioden og alt, hvad der sker, så er du stadig nødt til at være fokuseret«, siger Guardiola.

Direkte sport i tv Tirsdag 21. december TV2 Sport 6.20/14.50 Svømning: VM på kortbane 18.30 Fodbold: Udinese-­Salernitana 20.45 Fodbold: Juventus-­Cagliari TV3 Sport 9.50/12.50 Alpint: World Cup ­ storslalom (k) 14.10/20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Philadelphia-­Washington 4.05 Ishockey: Vegas-­Tampa Bay 6’eren 20.45 Fodbold: Arsenal­-Sunderland TV 2 Sport X 19.00 Fodbold: Villarreal­-Alavés 21.30 Fodbold: Sevilla­-Barcelona 4.00 Basketball: LA Lakers-­Phoenix Vis mere

Fodbold. Selv om de engelske klubber på et møde mandag valgte ikke at udsætte de traditionsrige julekampe i de fire øverste divisioner, så er holder beslutningen altså ikke coronaen væk. Tirsdag skriver BBC, at syv kampe programsat til 26. december allerede nu er blevet udsat. Der er tale om to kampe i Championship samt fem opgør i League 2.

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær, der 1. december blev alvorligt knæskadet og næppe kommer på banen mere i denne sæson, siger i et interview med AC Milans egen tv-kanal, at han trods sin manglende mobilitet træner 6-8 timer dagligt på klubbens træningsanlæg. »Skaden giver mig muligheden for at tænke og muligheden for at arbejde på andre steder på min krop, som jeg ikke har haft muligheden for at arbejde på indtil nu«, siger Simon Kjær.

Håndbold. Endnu en kamp i mændenes bedste liga er udsat grundet coronasmitte. Efter GOG- Skanderborg er også onsdagens opgør mellem Nordsjælland og TMS Ringsted udsat. TMS Ringsted har flere end fem spillere ude med corona.

Prisuddeling. Det har været et turbulent år for badminton-stjernen Viktor Axelsen med store svingture undervejs. Fra OL-guld i Tokyo og yderligere seks turneringssejre over en omdiskuteret flytning til Dubai og til en gevaldig nedtur ved VM med exit i 1. runde. Nu er Axelsen nomineret til Årets Sportsnavn 2021. De øvrige nominerede er de øvrige OL-guldvindere – banerytterne Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen samt sejleren Anne-Marie Rindom.

Fodbold. En 34-årig ungdomstræner med tilknytning til den tyske 3. Bundesliga-klub SV Wehen Wiesbaden har siden 9. december siddet varetægtsfængslet mistænkt for syv tilfælde af voldtægt af mindreårige drenge samt flere andre overgreb. Det skriver Spiegel. Der findes angiveligt en mobiltelefon med optagelser af voldtægterne.

Basketball. Steve Kerr, der de senere år har ført Golden State Warriors til tre NBA-titler, er udpeget som ny amerikansk landstræner. Kerr skal sikre succes ved VM 2023 og OL i 2024.

Cykling. 27-årige Emil Vinjebo skifter fra det nu tidligere World Tour-hold Qhubeka til danske Riwal Cycling Team i den internationale 3. division. Qhubeka har ikke fået licens til World Touren i 2022 på grund af økonomiske udfordringer.

Ishockey. Coronaen har ramt den bedste amerikanske ishockeyliga, NHL, og derfor bliver den planlagte juleferie nu fremrykket med to dage. Tirsdag afvikles to kampe og derefter lukker NHL ned frem til 27. december.

Fodbold. En lang række af den afdøde argentinske legende Diego Maradonas ejendele skal bortauktioneres, men der er tilsyneladende ikke bud efter Maradona-effekterne. Sluttidspunktet for auktionen er nemlig blevet rykket, da der ikke kom tilstrækkeligt med bud på flere af genstandene søndag. Det meddeler auktionshuset Adrian Mercado Group ifølge AFP.