NHL nægter spillere at rejse til vinter-OL i Kina

Ishockey. Det bliver uden profiler som f.eks. Nikolaj Ehlers, Lars Eller og Frederik Andersen, når det danske landshold i februar drager til Beijing for at deltage i vinter-OL. Onsdag har den nordamerikanske liga NHL, hvor Eller og Andersen spiller til daglig, meddelt, at ligaens spillere alligevel ikke får lov til at deltage i vinterlegene. Det sker, fordi ligaen har måttet rykke rundt på flere kampe på grund af et stigende antal coronasmittede spillere. Derfor dropper NHL den pause i sæsonen, der ellers var blevet lagt ind, så spillerne kunne tage til Beijing.

Det ærgrer den danske landstræner Heinz Ehlers. »Det er jo ikke den store overraskelse, men det er selvfølgelig trist. Det er ude af vores hænder, og vi må bare acceptere, at sådan er det«, siger Heinz Ehlers. »Jeg tænker mere på spillerne end mig selv. For fleres vedkommende er det måske sidste gang, de har mulighed for at komme med til OL. »Vi ved samtidig alt om, hvor svært det er at kvalificere sig til OL. Så det gør selvfølgelig ondt på os, at vi ikke stiller i stærkeste opstilling«.

Fodbold. Det er ikke faldet i god jord hos Liverpool-anfører Jordan Henderson, at Premier League agter at afvikle ligaens tætpakkede kampprogram omkring jul og nytår. Det blev besluttet på et møde mellem Premier League-klubberne mandag, men Jordan Henderson efterlyser, at spillerne også bliver involveret. »Jeg er bekymret for spillernes ve og vel, og jeg tror ikke, nogen tager det seriøst nok i denne tid med corona«, siger han ifølge Reuters. »Der er ingen kommunikation med spillerne i forhold til, hvad de tænker. Jeg synes, spillerne skal være en del af de her snakke, fordi det i sidste ende er os, der mærker det, og som skal spille. Vi vil forsøge at tage nogle baggrundssnakke og få noget indflydelse i fremtidne, men lige nu føler jeg ikke, spillerne får den respekt, de fortjener i forhold til, at nogen kan tale deres sag«.

På det seneste er ti Premier League-kampe blevet udskudt på grund af et hav af coronasmittede spillere på flere forskellige hold. Der skal efter planen afvikles tre kamprunder – 30 kampe i alt – fra 26. december til 3. januar i Premier League.

Fodbold. FC Nordsjælland og Randers FC melder om en lettere opsigtsvækkende spillerhandel i Superligaen. Randers FC har således solgt sin anfører Erik Marxen til Farum-klubben. Den skudstærke forsvarsspiller havde egentlig kontrakt med Randers til 2024, men har nu indgået en fireårig aftale med FCN. Han havde et personligt ønske om at prøve noget nyt.

»Jeg ser FC Nordsjælland som en klub med et meget stort potentiale i kraft af deres filosofi, talentmasse og setup«, siger den 31-årige Marxen i en pressemeddelelse og tilføjer: »Jeg er helt klar over, hvad opgaven og udfordringen på kort sigt består i, og jeg er først og fremmest kommet til for at hjælpe med at skaffe sejre – det er det vigtigste. Men jeg har også ambitioner om at hjælpe holdet og klubben til at indfri potentialet og vinde medaljer på sigt«.

Svenske Sara Hector på vej mod sejren i onsdagens slalomkonkurrence i franske Courchevel. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Skisport. Svenskeren Sara Hector og amerikaneren Mikaela Shiffrin byttede pladser i forhold til tirsdagens storslalomkonkurrence. I onsdagsrevanchen i Courchevel i Frankrig hentede den 29-årige svensker således sin første sejr i World Cup i knap syv år, da hun var 0,35 sekunder hurtigere end den øverst placerede i den samlede World Cup.

Motorsport. Legenden Michael Schumacher vandt fem af sine syv verdensmesterskaber i en Ferrari-bil, og sønnen Mick Schumacher har nu taget endnu et skridt mod at repræsentere holdet i formel 1. 22-årige Mick Schumacher har siden 2019 været en del af Ferraris kørerakademi, og i år debuterede han i formel 1 for samarbejdsholdet Haas. I 2022 kører han igen for Haas, men agerer samtidig reservekører for Ferraris faste kørere, Charles Leclerc og Carlos Sainz, i 11 løb.

Fodbold. Den nye Manchester United-manager Ralf Rangnick har hentet en tidligere samarbejdspartner til klubben som assistent og analytiker. Skotten Ewan Sharp kommer til klubben fra Lokomotiv Moskva.

Håndbold. Topholdet Odense melder om en øjeblikkelig transfer i kvindernes bedste række. Fynboerne har hentet den hollandske playmaker Larissa Nusser i København Håndbold som erstatning for skadede Mia Rej.

Fodbold. Den franske Manchester City-spiller Benjamin Mendy er blevet tiltalt for endnu en voldtægt, så hans straffesag, der skal for retten i 2022, nu omfatter syv voldtægter og yderligere et overgreb. Det skriver nyhedsbureauet AP. 2018-verdensmesteren har siddet fængslet i Liverpool siden august.

Håndbold. Et coronaudbrud i TTH Holstebro har ført til udsættelsen af endnu en ligakamp onsdag mod Aalborg. Bjerringbro-Silkeborg mod Skjern er dermed eneste kamp på programmet i dag.

Cykling. Jonas Vingegaards holdkammerat, superstjernen Primoz Roglic, har forlænget med Jumbo-Visma til udgangen af 2025.

Fodbold. Det sluttede 1-1 i La Liga-opgøret i Sevilla mellem hjemmeholdet og FC Barcelona. At det ikke blev til mere for Thomas Delaneys klub kan andalusierne til dels takke den franske forsvarsspiller Jules Kounde for. Midtvejs i anden halvleg fik han rødt kort for at kaste bolden i ansigtet på Barcelona-spilleren Jordi Alba i frustration. Jules Kounde havde tillige svært ved at forstå, at han havde gjort noget galt, men Delaney fik sammen med et par holdkammerater sendt Kounde væk fra banen. Papu Gomez havde forinden bragt Sevilla i front efter en halv times spil, mens Ronald Araujo udlignede kort før pausen. »Det var en meget vanskelig kamp. Vi fik det røde kort i vores bedste periode. Kounde ved, at han fejlede«, siger Sevilla-træner Julen Lopetegui ifølge Ritzau.

Fodbold. Superligaklubben Viborg FF har forlænget med forsvarsspilleren Mads Lauritsen frem til sommeren 2024. »Han er en kulturbærer, der har stærke værdier og nogle gode menneskelige evner, så udover fodboldspilleren, så er vi også ekstremt glade for mennesket«, siger sportschef Jesper Fredberg.

Fodbold. Arsenal er klar semifinalen i den engelske Liga Cup efter 5-1-sejr hjemme over Sunderland. Angriberen Edward Nketiah scorede tre gange i storsejren.

Fodbold. Moise Kean og Federico Bernardeschi scorede målene, da Juventus vandt 2-0 på hjemmebane i Serie A-duellen med Cagliari.

Fodbold. Når Bundesligaen igen ruller i Tyskland efter en kort vinterpause, bliver det uden tilskuere på tribunerne. Det står klart, efter at den tyske regering har besluttet at stramme landets coronarestriktioner fra 28. december. Blandt de nye tiltag er, at store idrætsarrangementer skal afvikles uden tilskuere.

Direkte sport i tv Onsdag 22. december TV 2 Sport 17.30 E­sport: Porsche Carrera Cup TV3+ 20.45 Fodbold: Liverpool­-Leicester TV3 Sport 09.50/12.50 Alpint: World Cup, storslalom (k) 14.10/20.00 Dart: VM 17.35 Alpint: World Cup ­ slalom (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-­Melsungen (m) 20.45 Fodbold: Tottenham-­West Ham 6’eren 20.45 Fodbold: Brentford­-Chelsea TV 2 Sport X 16.30 Fodbold: Sassuolo­-Bologna 19.00 Fodbold: Granada-­Atlético Madrid 21.30 Fodbold: Ath. Bilbao-­Real Madrid 02.00 Basketball: Chicago-­Toronto

Tennis. Om en måned er spillet i fuld gang ved årets første grand slam-turnering i Melbourne, men Australian Open afvikles måske uden verdensetteren Novak Djokovic. Serberen står opført som deltager, men det er usikkert, om han rent faktisk stiller op, lyder det fra turneringsdirektør Craig Tiley. »Hvis Novak dukker op ved Australian Open, er han enten vaccineret eller har en gyldig medicinsk undtagelse«, siger Tiley ifølge AFP