Messi ligner et flop på banen – men han slår alle rekorder som pengemaskine

Lionel Messi gjorde intet for at retfærdiggøre kåringen som årets bedste spiller med modtagelsen af Ballon d’ Or, Guldbolden, da han forleden spillede mod AS Monaco på hjemmebanen Parc des Princes i Paris.

Som i stort set samtlige kampe siden ankomsten til Paris 10. august luntede milliardærklubben Paris Saint-Germains argentinske megastjerne rundt på banen, og efter kampen forsvandt han tydeligt frustreret direkte ind i omklædningsrummet, mens holdkammeraterne modtog tilhængernes hyldest for 2-0 sejren over Monaco.