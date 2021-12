Dette skulle have været en festdag i Politiken Hus. Det tidligere trykkeri – Pressen – skulle have været pyntet op til hyldest af Årets Fund i dansk idræt med 10 nominerede talenter som hædersgæster.

Men sådan skulle det altså heller ikke være i år. Begrænsningen af smitterisikoen må være vigtigere end en sammenkomst for at fejre talentmassen i dansk idræt, uanset hvor meget de 10 nominerede ellers har fortjent at være genstand for den synlige anerkendelse ved sådan en festligholdelse.