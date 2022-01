Kontroversiel NFL-spiller udvandrer midt under kamp

Antonio Brown er en kontroversiel figur i NFL, og søndag aften dansk tid føjede han mere kulør til det særdeles brogede cv.

Den 33-årige wide receiver fra Tampa Bay Buccaneers udvandrede således midt under kampen mod New York Jets.

Buccaneers var bagud med 10-24, og Brown var på sidelinjen, da resten af holdets offensiv var midt i et forsøg på at nå end zone, og pludselig smed han sin trøje og sit udstyr og satte kurs mod omklædningsrummet.

Undervejs løb han gennem end zone i den ene ende af banen, hvor han opildnede publikum på Met Life Stadium i New York.

Forinden havde han været indblandet i en højrøstet situation på sidelinjen. Ifølge en reporter på den amerikanske tv-station Fox kogte han over, hvorefter flere holdkammerater forsøgte at dæmpe gemytterne og stoppe Brown i at udvandre.

Forfalskede sit coronavaccinepas

Det lykkedes ikke, og det får nu store konsekvenser for den 33-årige NFL-spiller. Efter kampen har Buccaneers-træner Bruce Arians således slået fast, at Browns’ dage i klubben er talte.

»Han er ikke længere en ’Buc’«, siger Arians ifølge CBS.

Antonio Brown har i hele sin karriere gjort sig selv bemærket med en masse ballade uden for banen.

Tidligere i denne sæson havde han eksempelvis karantæne i tre kampe, fordi han havde forfalsket sit coronavaccinepas.

I 2020 sad han ude i den første halvdel af sæsonen, fordi han havde overtrådt en række af NFL’s regler, ligesom han endnu tidligere har været beskyldt for seksuelle overgreb og truende adfærd over for vedkommende, der anklagede ham.

ritzau