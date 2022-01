Brasiliansk stjerne får drømmedebut mod Manchester United

Fodbold. Aston Villa tog lørdag imod Manchester United i Premier League, og hjemmeholdets fans fik et markant comeback fra hjemmeholdet at glæde sig over. Gæsterne uden en hofteskadet Cristiano Ronaldo var klart bedst i første halvleg, og med to træffere af Bruno Fernandes, en i hver halvleg, lignede United en klar vinder. Men efter pausen fik Philippe Coutinho debut for manager Stephen Gerrards mandskab, og brasilianeren var med i reduceringen sat ind af Jacob Ramsey, før han selv udlignede til slutfacit 2-2. En drømmedebut for lejesvenden fra Barcelona, der tidligere har brilleret i Premier League for Liverpool.

Fodbold. Kevin De Bruyne blev matchvinder for Manchester City, da holdet lørdag eftermiddag tog imod Chelsea i Premier Leagues topkamp denne weekend. Med sejren er City nu 13 point foran Chelsea på andenpladsen. Md to kampe til gode kan Liverpool i tilfælde af succes overhale Chelsea og indtage anden pladsen. Søndag eftermiddag tager Jürgen Klopps mandskab imod Thomas Franks fra Brentford.

Fodbold. Det er fortsat kun bundproppen Burnley, som Newcastle har formået at besejre i Premier League i denne sæson. Lørdag troede profilen Alain Saint-Maximin ellers, at han var på vej til at blive matchvinder, men i 88. minut udlignede mednedrykningskandidat Watford til resultatet 1-1. De