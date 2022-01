Brøndby accepterer bud på Superligaens topscorer

Fodbold. Den danske mesterklub Brøndby mister topscoreren Mikael Uhre. Klubben meddeler, at den har accepteret et bud fra en endnu ikke offentliggjort klub i udlandet. »Det kan yderligere oplyses, at Mikael Uhre ligeledes har forhandlet sine personlige vilkår på plads. Brøndby IF har ikke yderligere kommentarer til transferen, før den er færdiggjort, hvilket forventes at ske i den kommende uge«, lyder det fra Brøndby. Mikael Uhre ligger øverst på topscorerlisten i Superligaen med 11 mål i efteråret.

Fodbold. Manchester United-manager Ralf Rangnick havde en heldig hånd, da hans tre indskiftede folk blev altafgørende i 1-0-hjemmesejren i Premier League mod West Ham, som er en af Uniteds direkte rivaler i kampen om at erhverve den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League i næste sæson. Det var Marcus Rashford, der blev Uniteds matchvinder tre minutter inde i tillægstiden, da han konverterede afleveringen fra Edinson Cavani, der var blevet spillet fri af Anthony Martial.

Fodbold. En halv time inde i lørdagens kamp mellem Brentford og Wolverhampton var banen på Brentford Community Stadium helt tom. Kampen belv afbrudt ved stillingen 0-0, og spillerne blev sendt i omklædningsrummet, fordi en drone fløj rundt over banen.