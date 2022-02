Danske OL-atleter trodser forbund:  »Det kommer til at give os sammenhold ude på isen«

Olympisk. Der rapporteres om splid i den danske OL-lejr. Det danske ishockeylandshold for kvinder insisterer nemlig på at deltage i OL-indmarchen på torsdag på det nationale stadion i Beijing, selv om det er i strid med de anbefalinger, der kommer fra den sportslige ledelse i Danmarks Idrætsforbund. De råder ishockeyspillerne til at blive hjemme, da de skal i kamp allerede fredag. »Det er lang tid at stå op - ikke mindst om vinteren, hvor det kan være koldt«, siger DIF’s chef de mission ved OL, Mikkel Sansone Øhrgaard, til Ritzau.

Ishockeyspillerne siger, at den fælles indmarch kan hjælpe holdet til at præstere endnu bedre. »Som hold får vi den kæmpe oplevelse sammen, det er noget, vi har drømt om, lige siden vi kvalificerede os. Det kommer til at give os sammenhold ude på isen, det er jeg 100 procent sikker på«, siger ishockeyholdets alderspræsident Simone Jacquet Thrysøe.

Fodbold. Med et par dages forsinkelse er den tidligere nu Arsenal-spiller Pierre-Emerick Aubameyang på